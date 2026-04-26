Stručnjaci otkrivaju kako uništavate svoj punjač: 'To nema veze s motanjem kablova, svi rade ove greške'

Kabeli za punjenje vjerojatno su najzapostavljeniji komad tehnologije koji svakodnevno koristimo – sve dok ne prestanu raditi, obično u najgorem mogućem trenutku. Iako mnogi misle da ih uništava pogrešno motanje, stručnjaci kažu da je pravi problem zapravo u načinu na koji ih koristimo.

To potvrđuje i Michael Pecht sa Sveučilišta Maryland, čiji laboratorij testira izdržljivost elektroničkih uređaja. Kako piše BBC, njegov tim godinama izlaže kabele ekstremnim uvjetima – savijanju, istezanju i stalnom uključivanju – kako bi otkrio zašto pucaju. Zaključak je iznenađujuće jednostavan: način na koji motate kabel gotovo da uopće nije bitan.

Sličnog su mišljenja i drugi stručnjaci. Ključni problem nastaje na spoju kabela i konektora, odnosno utikača. Upravo je to mjesto gdje dolazi do najvećeg naprezanja jer se kabel najčešće savija upravo tamo. Robert Hyers objašnjava da se unutar kabela nalaze tanke metalne žice koje s vremenom pucaju zbog stalnog savijanja, slično kao kada više puta savijate spajalicu dok ne pukne.

Drugim riječima, svakodnevne navike igraju presudnu ulogu. Povlačenje kabela umjesto samog utikača, korištenje dok je uređaj pod čudnim kutom ili naprezanje kabela jer je prekratak – sve to značajno skraćuje njegov vijek trajanja. Još jedan čest problem je opterećenje kabela težinom uređaja, primjerice kada je mobitel naslonjen na kabel u automobilu ili na rubu stola.

S druge strane, loše motanje rijetko će samo po sebi uzrokovati kvar, osim ako kabel savijate pod oštrim kutovima. Ipak, kod većih i tvrđih kabela (poput onih u profesionalnoj audio ili filmskoj opremi) pravilno motanje ima veću važnost, no za standardne punjače to nije presudno.

Stručnjaci također upozoravaju na kvalitetu izrade. Jeftini kabeli često su slabije konstrukcije i brže se oštećuju, pa se dugoročno više isplati uložiti u kvalitetniji model. Kyle Wiens ističe da su posebno izdržljivi tzv. pleteni kabeli, koji imaju dodatni zaštitni sloj od tekstila ili najlona. Ako izbjegavate naglo savijanje, ne povlačite kabel na silu i koristite ga bez nepotrebnog opterećenja, trajat će znatno duže – i poštedjeti vas čestih zamjena.