Slovenija zemlja partner, predavanja koja drži Master of Wine na jedinom domaćem festivalu rose vina

U Zagrebu će se idući tjedan već po 13. puta održati festival koji je među mnogima ipak jedinstven. Pink Day se, naime, bavi rosé vinima. I pri tome uspijeva okupiti, ovaj puta, 80-tak izlagača koji će ponuditi 200-tinjak vinskih etiketa. Uz to ponudit će se na kušanje i ekstra i djevičanska ulja, a to nije i kraj ponude za posjetitelje koji će se u subotu 25. travnja okupiti u Laubi od 11 do 20 sati. Ove je godine zemlja partner festivala Slovenija pa je tako na tiskovnoj konferenciju ususret festivalu bio i Gašper Dovžen, veleposlanik Slovenije u Hrvatskoj. Iz te zemlje ove godine dolazi i poslovni partner festivala, tvrtka DRINX Power of Taste koju je predstavio njezin direktor i vlasnik Matej Umek. Za ovu će slovensku tvrtku koja je distributer i maloprodaja pića ovo biti i prvi nastup na hrvatskom tržištu gdje ubrzo namjerava ući. Posebna gošća ovog festivala je Elizabeth Gabay, Master of Wine iz Velike Britanije, koju se drži jednom od najvećih stručnjakinja za rosé vina.

Na festivalu će se, kao i prije, birati naljepši izlagački stol. No, svaki festival nosi dodatnu vrijednost, kod vinskih festivala to su svakako radionice. Najavljuje se kako srijeda 22. travnja koje će se održati u Stellar Boutique Modules hotelu by Maistra City Vibes koji je ovogodišnji partner festivala. Prvi je na redu masterclass koji vodi predsjednik društva sommeliera Slovenije, nagrađivani Valentin Bufolin a riječ je o 9 ikoničnih roséa Slovenije. Uz pomoć Hrvatske gospodarske komore iz SAD-a nam stiže Mirena Bagur, izvršna direktorica GLOBAL AVA organizacije, The Global Artisan Vintners Alliancea, međunarodne organizacije od 13 članica, među kojima su SAD, Argentina, Brazil, Meksiko, Italija, Francuska, Portugal, Mađarska i Hrvatska, a osnovana je 2025. s ciljem suradnje i razmjene iskustava vinarskih praksi i ponude vinskog turizma.

Radionica uključuje kušanje roséa zemalja članica. Elizabeth Gabay održat će masterclass posvećen ružičastim vinima Kvarnera, koji je u suradnji s Kvarner Wines i TZ Kvarnera i obišla prije dolaska u Zagreb. Edukativni program nastavlja se i na samom festivalu u subotu 25. travnja u Laubi kada posjetitelje očekuju dvije radionice i jedan masterclass. Radionica koju vodi ugledni sommelier Josip Orišković o ružičastim pjenušavim vinima Bregovite Hrvatske. Idući je masterclass Elizabeth Gabay, MW na kojem će govoriti o odabranim rosé vinima iz cijele Hrvatske . Radionica ružičastih koktela u suradnji s tvrtkom Šafram, koja proizvodi začine, i zagrebačkog Urania Bara, a vodit će je mlada i nadarena barmenica Katarina Brezarić, pobjednica posljednjeg izdanja natjecanja Gringos de Croatia 2025. Ove godine Pink Day čeka i još jedna promjena, a to je suradnja sa Stellar Boutique Modular u Vlaškoj ulici gdje će se držati uvodne radionice kao i službeni After Party festivala.