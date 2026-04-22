Zinfandel's je bio doista pravo mjesto za predstavljanje ikoničnog vina sjajne istarske Medee

Grandioznom večerom u restoranu Zinfandel's Hotela Esplanade predstavljena je nova berba Punta Grece, ikonične kupaže vinarije Medea. Jasno je da su se večeri u čast Punta Grece 2023. odazvali brojni vinski znalci, distributeri, ugostitelji i profesionalci ovog posla a očekivanja su se i ispunila. U ime domaćina, uzvanicima je dobrodošlicu izrazila Sandra Marček Cvitić, a posebnu ulogu tijekom večeri imao je i Marko Krstačić, glavni enolog projekta, koji je u uvodnom dijelu predstavio filozofiju i razvoj Punta Grece, naglasivši važnost preciznog rada po klonovima i individualnog pristupa vinifikaciji. I onda proveo goste kroz Medeinu vinsku priču. Večera koju je pripremila chefica Zinfandel'sa Ana Grgić Tomić bila je dobro sparena s doista iznimnim portfeljem Medeinih vina.

Turtian malvaziju 2025. probali smo premijerno za lanjskog posjeta vinariji a išla je odlično s usoljenim gofom na vodi od rajčice i bosiljka, gelu od rajčice, ledenom prahu od crno češnjaka, svježem bosiljku a uz koje je bilo posluženo i ekstra djevičansko ulje Buža sestrinske proizvodnje maslina Salvela. Eto, čisto da prikažemo kompleksnost jela koja priprema Ana Grgić Tomić a što se nastavilo sa šparogama. Uz kremaste bijele šparoge pripremljene s bagremom, lagano pečenim jadranskim kozicama uz paljene šparoge bila je poslužena odležana malvazija Montiron 2024. godine. Iznimno vino koje dijeli svježinu mladih malvazija i ozbiljnost onih odležanih bila je uvod u crna vina ove sada već zaista renomirane istarske vinarije. Turtian Assemblage 2024. suho je vino napravljeno od cabernet sauvignona, metlota i terana te je obzirom na cijenu snažan predentent na titulu najbolje vrijednosti za novac. Mille feuille od wagyua i pečenog celera s chutneyjem od rabarbare i jagode te umakom mole od kakaoa i rajčice istakao je kvalitete zbog kojih tako mislimo. Da bismo onda prešli na Punta Grecu 2023. Priviligija da vino predstavi pripala je Danijeli Kramarić, ili obrnuto, vino je imalo čast da ga predstavi takvo ime.

Dugo izlaganje najpoznatije naše vinske znalice ukazalo je na najbitnije među mnogim kvalitetama ovog vina. njegove primarne odlike – sjajnu rubin crvenu boju te miris koji se otvara u smjeru zrelih višanja i crnog ribiza uz cvjetne note latica ruža i ljubičica, dok se između slojeva voća otkrivaju note mediteranskih začina, duhana i grafita. Punoća tijela, izrazita kompleksnost, slojevitost i elegancija ovog vina bili su indikator da se ovo vino mora upariti s nečim jednako snažnim. Par je bio opet adekvatan, vino je išlo s janjećom koljenicom, humusom s kuminom, uljem od korijandera, salatom od peršina i korijandera i sokom od limuna koji su idealno pratili dominantne tamne voćne note višnje, šljiva i crnog ribiza te čokolade i plemenitog drva. Kraj večeri obilježila je Punta Greca 2022. poslužena iz magnum boca. Interesantno je bilo otkriti kako se ovo vino razvilo, odnosno što se može očekivati od berbe 2023. Slojevite voćne arome, note rogača, mediteranskih začina, duhana u punom i kompleksnom vinu, prelazile su u začinske note tamnog voća i čokolade. Kao par na stolove je stigla čokoladna namelaka, Salvela Aurum ekstradjevičansko maslinovo ulje, cvijet soli, korica naranče i svježi ružmarin.

Evo i službenog podsjećanja na projekt koji daje ovakva vina. Punta Greca je projekt pokrenut 2008. godine, razvijan s ambicijom stvaranja vina svjetske klase. Smješten na jedinstvenoj mikrolokaciji na samom jugu Istre, vinograd se prostire na uskom rtu okruženom morem s tri strane, gdje su trsovi izloženi snažnim vjetrovima, morskoj soli i obilju sunčeve svjetlosti. Na svega nekoliko hektara zasađeno je pet različitih klonova merlota, što se kroz suvremeni pristup vinogradarstvu pokazalo kao iznimna strateška prednost. Tlo Punta Grece čini slojevita i geološki kompleksna kombinacija gline, crvenice, pijeska, vulkanskog pepela, kremena i željeznog oksida, dok vapnenačka podloga osigurava zadržavanje vlage i stabilnost vinograda. Položaj na 44. paraleli dodatno potvrđuje njegov izniman potencijal, često uspoređivan s najprestižnijim svjetskim merlot regijama. Na večeri je bio i poznati naš sjajni enolog Milan Budinski koji je jedna od ključnih osoba za razvoj Punta Grece. Uz njegovu svoju je stručnost dao i poznati talijanski stručnjak Fabro Augusto koji je potvrdio iznimnu pogodnost lokacije za merlot.