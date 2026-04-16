Jedva čekam doznati više o hrvatskim rosé vinima

U Zagrebu se 25. travnja održava Pink Day, festival rosé vina, koji se održava već po 13. put, kao i uvijek ponovo u prostoru Laube. Osim što će okupiti 80-tak izlagača s 200-tinjak etiketa vina i ekstra i djevičanskog maslinovog ulja, u danima festivala predviđene su i radionice. Neke od ovih radionica držat će Elizabeth Gabay, Britanka koja živi u Francuskoj ali koja je i nositeljica prestižne titule Master of Wine te je priznata kao jedna od najvećih svjetskih stručnjakinja za rosé vina. Povodom njezinog dolaska u Zagreb imali smo priliku s Elizabeth razmijeniti nekoliko pitanja i odgovora.

Tema festivala Pink Day su rosé vina koja prolaze kroz novi trend, a teže bojama lososa te su lakša i pitkija. Zašto su ta vina sada popularnija?

Novost roséa je zanimljiv, gotovo filozofski koncept. Kada sam 2016. godine dobila narudžbu da napišem prvu knjigu o roséu, knjiga se zvala „Rosé, Razumijevanje revolucije ružičastog vina“ - razumijevanje jer su svi pričali o novom trendu, ali onda sam otkrila da je rosé popularan stoljećima - ono što je novo je opsesija jednim stilom roséa. Blijedim i suhim. Ne mislim da je to zato što su nužno bolji, ali mislim da marketing ima puno veze s tim. Nije slučajno da su Instagram i Hollywood učinili mnogo kako bi promovirali novi blijedo svježi stil.

Gdje mislite da će ovaj razvoj/trend ići s obzirom na to da se trendovi u vinskoj industriji mijenjaju prema manje alkohola i više lakših vina?

Bilo je fascinantno pratiti ovo. Mislim da ne postoji jedan trend i razvoj - i nadam se da će ovo pomaknuti kategoriju ružičastog vina u veću raznolikost. Još uvijek se proizvodi veliki postotak svijetlih i suhih rosé vina - savršenih za piće rashlađenih ljeti. Dio ovog trenda je i uključivanje varijanti vina s nižim udjelom alkohola. Obično se proizvode u vrlo reduktivnom stilu. Još uvijek mali postotak su premium stilovi. Često odležana u hrastu, u amforama ili uključuju složeniju vinifikaciju - nudeći veću složenost, potencijal starenja, veći 'gastronomski' potencijal i privlačna ozbiljnim ljubiteljima vina. Ponekad se proizvode na oksidativniji način - a ponekad je boja više zlatnonarančasta. Boja - ovo je veliko otvoreno pitanje. Došlo je do velikog porasta interesa za bijelo vino. ALI… ako ste proizvođač koji se usredotočio na crno i rosé vino - što radite? U Provansi je rosé postao toliko blijed da ponekad moram dvaput provjeriti - je li to bijelo ili rosé? Sve više proizvođača označava svoj vrlo, vrlo blijedi rosé kao blanc de noir. Filtracija ugljikom je od mene veliko NE, ali se događa. S druge strane spektra - tržište sve više govori o laganim ljetnim crnim vinima. Ovdje vidimo više entuzijazma za tradicionalnije tamnije rosée - preimenovane u ljetna crna vina. I 'potpuno novu', ali zapravo vrlo staru tradiciju vina napravljenih od crnog i bijelog grožđa - u Francuskoj se zovu Blouges - i vrlo su moderna.

S obzirom na to, što biste rekli o trenutnim trendovima u industriji pića gdje mlađe generacije imaju potpuno drugačije trendove od naših generacija?

Imam dvoje djece. Moj sin voli vino i radi sa mnom - koautor je dviju knjiga i kćer koja ne pije. Nisam siguran zašto. Druženje online, a ne fizičko zajedničko? Zdravstveni rizici nakon pandemije? Jesmo li vino udaljili od društvene interakcije, a ne od nekog intenzivnog kulta? Mislim da je važno da osim ljudi intenzivno zainteresiranih za vino - zapamtimo da je vino dio naše kulture, našeg društvenog života. Sve više vidim proizvođače koji razmatraju kako mogu učiniti vinarstvo i vinogradarstvo dijelom svoje zajednice. Mala izolirana sela koja se spajaju proizvodnjom vina uče surađivati, stvarati restorane, vinski turizam.

Koliko ste upoznati s hrvatskim rosé vinima, kako biste ih ocijenili?

Ovo je vrlo dobro pitanje. Prošle godine sam bio u Istri na natjecanju Vinistra Svijet malvazije i posjetili smo nekoliko vinograda. Prvi put sam bio u Hrvatskoj. Kušala sam nekoliko koje su mi poslane 2017. za prvu knjigu i čula o vašim roséima od Jo Ahearne (također poznata Master of Wine koja je svojedobnor posjetila Hrvatsku, op.a.). Ali ovo će biti moje prvo pravo iskustvo s hrvatskim roséom.

Koja biste rosé vina ocijenili kao iznimnija od drugih? Iz koje bi zemlje bila?

Posljednjih godina volim vrhunske roséee iz Navarre i Rioje, Bandola i Tavela, posebno kada prođu svoju prvu mladost. Cerasuolo d'Abruzzo ima nekoliko proizvođača koji se vraćaju svom tradicionalnom tamnijem, voćnijem stilu, što izgleda zanimljivo. Mislim da trenutno prolazimo kroz zanimljivo razdoblje, proizvođači govore - da - sada možemo napraviti dobar rosé - ali budući da svi proizvode isti stil - konkurencija je jaka - pogledajmo naše tradicionalne stilove, a Navarra, Rioja, Tavel, Bandol i Cerasuolo su sve regije u kojima vidim spor povratak proizvodnji vina s regionalnijim karakterom.

Kako biste ocijenili hrvatsku vinsku kulturu, gdje bismo se uklopili u vinski svijet?

Možete li ponovno pitati nakon mojih ovogodišnjih putovanja - ponovno sam u svibnju na Hvaru na vinskom natjecanju Balkana…

Mislite li da naš snažan turizam dobro čini za našu vinsku kulturu ili više šteti?

Ovisi. Lokalni turizam može posjetitelje upoznati s vinima koja možda nisu poznavali, ali mu je potrebna snažna podrška restorana i vinarija. U Grčkoj mnogi lokalni restorani poslužuju vino iz vrča - turisti ga vole kao "lokalno i jeftino", ali ne pomaže vinogradima. Chateau Minuty i Whispering Angel iz Provanse često su najprodavaniji u velikim turističkim mjestima - ne lokalno vino. Portugal - posebno Porto Douro i pokušavaju privući turiste muzejima vina, degustacijama i obilascima kako bi posjetitelje upoznali s lokalnim vinom. To je puno posla i treba ga podržati u cijeloj ugostiteljskoj industriji. Turizam ima potencijal i podržati i uništiti.

Što ćete predstaviti našoj javnosti na vašoj radionici festivala Pink Day?

Mislim da bih htjela podijeliti svoje putovanje otkrića. Što sam znala o hrvatskom roséu prije dolaska u Hrvatsku i kako sam otkrila više o vašem vinu. Sada mogu reći da je pokušaj da se unaprijed sazna nešto o hrvatskom roséu šokantno slabog rezultata - tako da bi u mojoj prezentaciji moglo biti nekih iznenađenja!