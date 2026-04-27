Držite čašu vode pokraj kreveta? To baš i nije dobra ideja, evo i zašto

Ako ste se ikada probudili usred noći i posegnuli za čašom vode koja je stajala kraj kreveta, vjerojatno ste primijetili neobičan, pomalo „težak“ okus. Iako mnogi to pripisuju prašini ili nečistoćama, razlog je zapravo kemija. Naime, voda koja stoji na otvorenom tijekom noći postupno upija ugljikov dioksid iz zraka. Taj plin se u vodi pretvara u blagu ugljičnu kiselinu, što dovodi do promjene pH vrijednosti. Upravo ta suptilna kemijska promjena uzrokuje specifičan, blago kiselkast okus koji mnogi primijete pri prvom jutarnjem gutljaju, piše Krstarica.

Proces je posebno izražen u zatvorenim prostorijama poput spavaće sobe. Tijekom sna izdišemo ugljikov dioksid, pa se njegova koncentracija u zraku povećava, a time i količina koja se otapa u vodi. Rezultat je tekućina koja više nije potpuno ista kao ona koju ste natočili prije odlaska na spavanje.

Znanost u tome ne vidi ništa zabrinjavajuće. Iako okus može biti manje ugodan, takva voda je i dalje sigurna za piće. Promjene su minimalne i ne predstavljaju rizik za zdravlje, već isključivo utječu na subjektivni doživljaj svježine.

Ako ipak želite izbjeći taj efekt, rješenje je vrlo jednostavno. Umjesto otvorene čaše, preporučuje se korištenje boce ili posude s poklopcem, čime se smanjuje kontakt vode sa zrakom. Također, prozračivanje prostorije prije spavanja može smanjiti koncentraciju ugljikova dioksida u zraku. Važan je i izbor materijala – staklo je bolja opcija od plastike jer ne upija mirise niti otpušta dodatne tvari koje mogu utjecati na okus.

Drugim riječima, voda koja je „odstajala“ preko noći nije opasna, ali gubi dio svoje svježine. Ako vam je važan okus, male promjene u navikama mogu napraviti veliku razliku – i osigurati da prvi gutljaj ujutro bude jednako ugodan kao i onaj navečer.