Reagirajte odmah! Ovo morate znati ako pronađete gnijezdo ose oko kuće, može vas spasiti od neugodnosti

Ose su važni oprašivači u prirodi, ali većina ljudi ih ipak ne želi u neposrednoj blizini doma. Problem je što način postupanja ovisi o vrsti ose i mjestu na kojem je gnijezdo, pa je njihovo prepoznavanje ključno. Kako piše Hunker, posebno su česte tzv. papirnate ose (rod Polistes), koje grade prepoznatljiva gnijezda otvorene strukture, blago zakrivljenog oblika. Takva gnijezda često se mogu vidjeti ispod streha, na trijemovima ili uz krovove terasa jer im takva mjesta pružaju zaklon.

Ako imate priliku promatrati gnijezdo iz sigurne udaljenosti, korisno je pokušati utvrditi o kojoj se vrsti radi. Primjerice, Polistes dominula, poznata kao europska papirnata osa, izgledom podsjeća na stršljena. Nekada je najbolje ostaviti gnijezdo na miru, no postoje situacije kada je uklanjanje gnijezda nužno. Ako se radi o invazivnoj vrsti, ako je gnijezdo na mjestu gdje se ljudi često kreću ili ako netko u kućanstvu ima alergiju na ubode osa, tada one mogu predstavljati stvarnu opasnost i preporučuje se njihovo uklanjanje.

Kada je riječ o samom uklanjanju, stručnjaci savjetuju da se, ako je moguće, pričeka zima. Tada većina osa ugiba zbog hladnoće, pa je uklanjanje sigurnije. Ako to nije opcija, najbolje je reagirati dok je gnijezdo još malo, prije nego što se razvije veća kolonija i prije nego što osa počne polagati jaja, jer tada postaju znatno agresivnije u obrani.

Uklanjanje je najsigurnije obaviti noću, kada su ose manje aktivne. Preporučuje se zaštitna odjeća, a svjetlo bi trebalo biti prigušeno ili crveno kako ih ne bi uznemirilo. Kod manjih gnijezda može se koristiti sprej protiv osa, uz obavezno pridržavanje uputa i povlačenje na sigurnu udaljenost nakon primjene.

Kod većih gnijezda situacija je znatno rizičnija jer mogu sadržavati velik broj jedinki i jaja. U takvim slučajevima najbolje je kontaktirati stručnjake koji imaju opremu i iskustvo za sigurno uklanjanje. To je posebno važno za osobe alergične na ubode.

Nakon uklanjanja postoji mogućnost da se ose vrate ili da se nova kolonija nastani na istom mjestu. Kako biste to spriječili, preporučuje se ukloniti ili udaljiti biljke i druge izvore hrane koji ih privlače u blizini kuće.