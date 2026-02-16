Radovi na raskrižju, a nema ovog znaka? Morate poštivati jedno zlatno pravilo, u suprotnom riskirate kaznu

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, sudionici u prometu dužni su poštovati ograničenja, zabrane i obveze izražene prometnim znakovima. No, što kada tih znakova jednostavno nema? Upravo takva situacija može nastati tijekom rekonstrukcije prometnica, kada se privremeno uklanjaju postojeći znakovi, a novi još nisu postavljeni, piše HAK Revija.

Zakon jasno propisuje da se i privremene opasnosti, kao i privremena ograničenja ili zabrane u prometu, moraju označiti odgovarajućom prometnom signalizacijom te da se ti znakovi uklanjaju čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. Međutim, u praksi se događa da takva regulacija izostane, što otvara pitanje: tko ima prednost na raskrižju bez prometnih znakova? Uobičajeni odgovor bio bi primjena pravila desne strane, prema kojem je vozač dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. No, sudska praksa pokazuje da situacija može biti složenija.

Naime, Vrhovni sud Republike Hrvatske u odluci Rev-507/2019-2 od 6. ožujka 2024. zauzeo je stajalište da karakter i važnost ceste ne određuje prometni znak, već zakon. To je stajalište potvrđeno i u presudi Županijskog suda u Varaždinu (Stalna služba u Koprivnici, Gž-1474/2024-2 od 12. studenoga 2025.), koja se odnosila na prometnu nesreću na raskrižju u fazi rekonstrukcije, bez postavljenih prometnih znakova.

U konkretnom slučaju izvođač radova imao je obvezu postaviti privremenu regulaciju prometa, ali to nije učinio, zbog čega je odgovorna osoba u trgovačkom društvu i kažnjena. Ipak, tijekom razdoblja bez signalizacije došlo je do prometne nesreće. Jedna vozačica kretala se cestom koja je prije radova imala prednost prolaska, dok je drugo vozilo naišlo s lijeve strane.

Sud je utvrdio da je cesta kojom se kretala tužiteljica bila državna cesta te zaključio da uklanjanje prometnih znakova nije promijenilo dotadašnju regulaciju prometa. Drugim riječima, i bez prometne signalizacije državna cesta zadržava prednost u odnosu na lokalnu prometnicu, jer njezin status proizlazi iz zakonske kategorizacije, a ne iz postavljenih znakova. Sud je pritom naveo da se vozač koji se kretao državnom cestom, u uvjerenju da koristi prometnicu veće važnosti, nije bio dužan pridržavati pravila desne strane u smislu članka 57. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Ova odluka jasno pokazuje da u pojedinim situacijama prednost na raskrižju ne proizlazi isključivo iz prometne signalizacije, već iz zakonskog statusa same ceste. Unatoč tome, stručnjaci upozoravaju kako vozači u svakom slučaju trebaju pristupati neobilježenim raskrižjima s povećanim oprezom, osobito tijekom radova na prometnicama kada privremena regulacija može izostati.