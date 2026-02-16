Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STVAR JE JASNA

Radovi na raskrižju, a nema ovog znaka? Morate poštivati jedno zlatno pravilo, u suprotnom riskirate kaznu

Radovi na cesti
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.02.2026.
u 17:00

Stručnjaci upozoravaju kako vozači u svakom slučaju trebaju pristupati neobilježenim raskrižjima s povećanim oprezom, osobito tijekom radova na prometnicama kada privremena regulacija može izostati

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, sudionici u prometu dužni su poštovati ograničenja, zabrane i obveze izražene prometnim znakovima. No, što kada tih znakova jednostavno nema? Upravo takva situacija može nastati tijekom rekonstrukcije prometnica, kada se privremeno uklanjaju postojeći znakovi, a novi još nisu postavljeni, piše HAK Revija.

Zakon jasno propisuje da se i privremene opasnosti, kao i privremena ograničenja ili zabrane u prometu, moraju označiti odgovarajućom prometnom signalizacijom te da se ti znakovi uklanjaju čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni. Međutim, u praksi se događa da takva regulacija izostane, što otvara pitanje: tko ima prednost na raskrižju bez prometnih znakova? Uobičajeni odgovor bio bi primjena pravila desne strane, prema kojem je vozač dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. No, sudska praksa pokazuje da situacija može biti složenija.

Naime, Vrhovni sud Republike Hrvatske u odluci Rev-507/2019-2 od 6. ožujka 2024. zauzeo je stajalište da karakter i važnost ceste ne određuje prometni znak, već zakon. To je stajalište potvrđeno i u presudi Županijskog suda u Varaždinu (Stalna služba u Koprivnici, Gž-1474/2024-2 od 12. studenoga 2025.), koja se odnosila na prometnu nesreću na raskrižju u fazi rekonstrukcije, bez postavljenih prometnih znakova.

U konkretnom slučaju izvođač radova imao je obvezu postaviti privremenu regulaciju prometa, ali to nije učinio, zbog čega je odgovorna osoba u trgovačkom društvu i kažnjena. Ipak, tijekom razdoblja bez signalizacije došlo je do prometne nesreće. Jedna vozačica kretala se cestom koja je prije radova imala prednost prolaska, dok je drugo vozilo naišlo s lijeve strane.

Sud je utvrdio da je cesta kojom se kretala tužiteljica bila državna cesta te zaključio da uklanjanje prometnih znakova nije promijenilo dotadašnju regulaciju prometa. Drugim riječima, i bez prometne signalizacije državna cesta zadržava prednost u odnosu na lokalnu prometnicu, jer njezin status proizlazi iz zakonske kategorizacije, a ne iz postavljenih znakova. Sud je pritom naveo da se vozač koji se kretao državnom cestom, u uvjerenju da koristi prometnicu veće važnosti, nije bio dužan pridržavati pravila desne strane u smislu članka 57. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Ova odluka jasno pokazuje da u pojedinim situacijama prednost na raskrižju ne proizlazi isključivo iz prometne signalizacije, već iz zakonskog statusa same ceste. Unatoč tome, stručnjaci upozoravaju kako vozači u svakom slučaju trebaju pristupati neobilježenim raskrižjima s povećanim oprezom, osobito tijekom radova na prometnicama kada privremena regulacija može izostati.

Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’
Ključne riječi
promet auto radovi na cesti Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!