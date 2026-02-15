Vozači se sve više žale na ovaj problem u prometu: Polovica zbog toga zažmiri dok vozi auto

Vozači se sve više žale na moderna LED svjetla koja se ugrađuju u automobile, tvrdeći da im uzrokuju značajnu nelagodu i ometaju sigurnost na cesti. Prema anketi Njemačkog autokluba (ADAC), 67 posto ispitanika smatra svjetla vozila iz suprotnog smjera vrlo neugodnima ili čak nepodnošljivima, dok 60 posto ima problema s prepoznavanjem objekata u blizini zaslijepljujućeg svjetla. Posebno zabrinjavajuće je da gotovo polovica ispitanika žmiri ili nakratko zatvori oči kada su izloženi zaslijepljujućem svjetlu.

Kako bi se bolje razumjeli uzroci ovog problema i razvila moguća rješenja, ADAC je okupio stručnjake iz industrije, znanosti i zaštite potrošača na simpoziju pod nazivom „Glare in Road Traffic“ (Zaslijepljenje u cestovnom prometu). Tamo su raspravljali o posljedicama zasljepljivanja i mogućim tehničkim i zakonodavnim mjerama. Rezultati istraživanja stručnjaka pretočeni su u praksu kroz terenska testiranja i fotometrijska mjerenja. U istraživanje su se uključili i Tehničko sveučilište u Darmstadtu i Sveučilište Aalen, koji provode studiju za Savezni institut za istraživanje autocesta (BAST) kako bi procijenili i razvili propise za sustave osvjetljenja na motornim vozilima, piše Revija HAK.

Fokus istraživanja bit će na LED svjetlima, koja, iako pomažu vozačima, također uzrokuju smetnje drugim sudionicima u prometu zbog svog intenzivnog svjetlosnog izvora.