PROBLEMATIČNA SVJETLA

Vozači se sve više žale na ovaj problem u prometu: Polovica zbog toga zažmiri dok vozi auto

Šibenik: Od 1.studenog obvezna upaljena svjetla na motornim vozilima i tijekom dana
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.02.2026.
u 12:00

Povećana je zabrinutost zbog zasljepljujućih učinaka LED svjetala na vozače i sigurnost u prometu

Vozači se sve više žale na moderna LED svjetla koja se ugrađuju u automobile, tvrdeći da im uzrokuju značajnu nelagodu i ometaju sigurnost na cesti. Prema anketi Njemačkog autokluba (ADAC), 67 posto ispitanika smatra svjetla vozila iz suprotnog smjera vrlo neugodnima ili čak nepodnošljivima, dok 60 posto ima problema s prepoznavanjem objekata u blizini zaslijepljujućeg svjetla. Posebno zabrinjavajuće je da gotovo polovica ispitanika žmiri ili nakratko zatvori oči kada su izloženi zaslijepljujućem svjetlu.

Kako bi se bolje razumjeli uzroci ovog problema i razvila moguća rješenja, ADAC je okupio stručnjake iz industrije, znanosti i zaštite potrošača na simpoziju pod nazivom „Glare in Road Traffic“ (Zaslijepljenje u cestovnom prometu). Tamo su raspravljali o posljedicama zasljepljivanja i mogućim tehničkim i zakonodavnim mjerama. Rezultati istraživanja stručnjaka pretočeni su u praksu kroz terenska testiranja i fotometrijska mjerenja. U istraživanje su se uključili i Tehničko sveučilište u Darmstadtu i Sveučilište Aalen, koji provode studiju za Savezni institut za istraživanje autocesta (BAST) kako bi procijenili i razvili propise za sustave osvjetljenja na motornim vozilima, piše Revija HAK. 

Fokus istraživanja bit će na LED svjetlima, koja, iako pomažu vozačima, također uzrokuju smetnje drugim sudionicima u prometu zbog svog intenzivnog svjetlosnog izvora.

auto

Komentara 5

Pogledaj Sve
GA
Gavella
12:34 15.02.2026.

Ja vozim sa žutim naočalima i pomaže.

Avatar razmaknica
razmaknica
12:29 15.02.2026.

Na današnjim vozilima kad imaš iole neku kvrcavicu pa stradaju svjetla na vozilu, koliko koštaju druga, ode vozilo u totalnu štetu.....LEd ne standardizirana svjetla jako jako dobra izmišljotina u korist prvenstveno auto industrije....

EX
expiralitozo
12:29 15.02.2026.

Koliko vremena je trebalo proći da netko dokuči koliko su te ledice opasne u saobraćaju. Ne treba zato ništa prerađivati. Treba samo zabraniti ugradnju u nova vozila i za par godina taj problem će nestati.

