Uskoro na snagu stupaju novi propisi na cestama, kazne idu i do 1990 eura

PU vukovarsko-srijemska poslala je priopćenje u kojem podsjeća sve vozače da uskoro dolazi datum od kojeg će biti potrebna zimska oprema. Nakon 15. studenog kada nastupaju zimski uvjeti na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Podsjećaju i da se, prije uključivanja u promet, moraju očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.

- U narednom razdoblju očekuje nas promjenjivo hladnije vrijeme praćeno kišom, vjetrom, maglom te mogućim snijegom. Upravljanje vozilima u takvim je uvjetima otežano pa se vozačima preporučuje dodatni oprez jer se tada povećava i opasnost od prometnih nesreća. Podsjećamo da su zimski uvjeti na cesti takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Što se smatra zimskom opremom?

Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 85/16., 24/17., 70/19., 60/20., 79/23.i 6/25.) čl. 72 i 104. zimska oprema za motorna vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone uključuje:

zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima ili

ljetne pneumatike s najmanjom dubinom profila od 4 mm na svim kotačima, uz obavezne lance za snijeg ili uređaje za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.

Za vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone, zimska oprema podrazumijeva:

zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili

lance za snijeg ili uređaje namijenjene za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.

Autobusi također moraju imati zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lance za snijeg ili uređaje za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.

Lanci za snijeg i uređaji za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće moraju biti tipno odobreni. Napominjemo da se pneumatici s čavlima ne smiju koristiti na vozilima.

Skrećemo pažnju da pneumatici:

moraju odgovarati i dimenzijama koje je odobrio proizvođač;

moraju biti namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati odnosno od najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo;

moraju izdržati najveće dopušteno osovinsko opterećenje vozila:

na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici,vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd.) i marki/tipu.

Novčane kazne za prekršitelje

Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1990,00 eura kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 190,00 do 660,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Vozači koji upravljaju vozilom bez propisane zimske opreme platit će kaznu od 130,00 eura.

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine vožnju ili nastavi vožnju na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice.

Ako vozač postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 920,00 eura uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od najmanje šest mjeseci ako je prekršaj počinjen drugi puta, odnosno najmanje 12 mjeseci ako je prekršaj počinjen treći i svaki sljedeći puta.

Obavezno korištenje zimske opreme vozila od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja sljedeće godine

U navedenom razdoblju obaveza uporabe zimske opreme odnosi se na dionice autocesta i većine državnih cesta koje se nalaze u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske. Sukladno Odluci o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj („NN“ br. 121/20. , 143/23. i 36/25.), propisana je obaveza korištenja zimske opreme od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine.

Obaveza uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske. U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta, 1863,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak. Vožnja s upaljenim svjetlima od 1. studenog do 31. ožujka Podsjećamo i na odredbu Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojom je propisano da za vrijeme vožnje danju, na motornim vozilima, od 1. studenog do 31. ožujka naredne godine, moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla. Pridržavanje ovih pravila ključno je za sigurnost svih sudionika u prometu. Vozači, pripremite svoja vozila za zimu i poštujte prometne propise kako biste smanjili rizik od nesreća te doprinijeli sigurnijem prometu tijekom zimskih mjeseci - stoji u priopćenju.