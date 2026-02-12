Ipak ništa od Sephore za Valentinovo: Oglasili se iz zagrebačkog shopping centra, evo kada bi se trebala otvoriti

Drogerijski lanac Sephora, koji bi se nakon više od deset godina trebao vratiti u Hrvatsku, ipak se neće otvoriti na Valentinovo kako se danas pisalo u hrvatskim medijia. Glasine su za Index opovrgnuli iz zagrebačkog City Centra one East, za koji se šuškalo da će otvoriti prvu od nekoliko poslovnica u ovoj godini.

-Htjeli bismo demantirati da se Sephora otvara prekosutra u City Centeru one East- kazali su. Krajem prošle godine pisalo se kako bi se prva poslovnica trebala otvoriti na proljeće, izgledno u travnju, i to u Zagrebu i Splitu. Buduća poslovnica u Zagrebu, koja se opisuje kao "experience store", bit će mjesto gdje kupci neće samo kupovati, već će imati priliku učiti, isprobavati proizvode i sudjelovati u beauty eventima i lansiranjima novih brendova.

Na policama će se naći proizvodi o kojima se neprestano priča na društvenim mrežama: Fenty Beauty by Rihanna, Rare Beauty by Selena Gomez, Huda Beauty, Charlotte Tilbury i Glow Recipe. Uz ove gigante, najavljen je i dolazak brenda Rhode, koji potpisuje Hailey Bieber, a neizostavan dio ponude činit će i kultni proizvodi iz vlastite linije Sephora Collection. Sephora je globalno poznata i po tome što pruža podršku manjim, perspektivnim brendovima, pomažući im da se probiju na tržište i postanu multimilijunski uspjesi, što znači da bi hrvatski kupci mogli biti među prvima koji će otkriti buduće beauty hitove.

Mnogi se sjećaju prvog Sephorinog pokušaja osvajanja Hrvatske, koji je završio neslavno. Trgovine, otvorene 2007. godine u zagrebačkim centrima Avenue Mall i Arena Centar, zatvorene su 10. kolovoza 2012. Glavni razlog bio je neprofitabilnost. Podaci za 2011. godinu pokazali su kako je tvrtka ostvarila 13,5 milijuna kuna prihoda, ali je istovremeno poslovala s gubitkom većim od 4,1 milijuna kuna. Analitičari su tada zaključili da hrvatsko tržište jednostavno nije bilo dovoljno zrelo za beauty diva takvog kalibra. Kupovna moć bila je manja, a svijest o brendovima i proizvodima koji su tada bili dostupni, poput Urban Decaya ili Benefita, nije bila ni približno razvijena kao danas, u eri društvenih mreža i beauty influencera.