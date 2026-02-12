Naši Portali
NJEMAČKA IMA POSEBNO STROGA PRAVILA

Ovaj potez sa starom bankovnom karticom može vas stajati 2.500 eura, mnogi to rade nesvjesno

Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
12.02.2026.
u 23:59

Na isteklim karticama nalaze se ime vlasnika, broj kartice, čip i magnetska traka, zbog čega postoji rizik od zlouporabe

Mnogi građani stare bankovne kartice bez razmišljanja bacaju u kućni otpad, ne znajući da time mogu prekršiti zakon i izložiti se visokim novčanim kaznama, posebice u Njemačkoj. Osim financijskog rizika, takvo postupanje može predstavljati i ozbiljnu prijetnju sigurnosti osobnih podataka. Plastične kartice iz novčanika često nakon isteka roka valjanosti završe u smeću, no s bankovnim karticama situacija je drukčija. Kada isteknu Giro ili EC kartice, potrebno je pridržavati se određenih pravila prilikom njihova odlaganja. Ono što mnogi ne znaju jest da se EC ili debitna kartica prema zakonu smatra malim elektroničkim uređajem. Bacanje takve kartice u miješani otpad može se smatrati prekršajem. Prema Zakonu o elektroničkim i elektroničkim uređajima (ElektroG), nepravilno odlaganje bankovnih kartica može rezultirati novčanom kaznom. Ovisno o težini prekršaja i procjeni nadležnih tijela, kazne u Njemačkoj mogu doseći i do 100.000 eura, dok se za privatne osobe u praksi najčešće kreću između 50 i 2.500 eura, prenosi Fenix.

Kao i stari mobiteli ili kabeli, bankovne kartice ubrajaju se u elektronički otpad i ne smiju se bacati u običan kućni otpad. Umjesto toga, potrebno ih je predati na predviđena mjesta za prikupljanje elektroničkog otpada, poput reciklažnih dvorišta ili posebnih kutija za povrat koje nude pojedine banke. Informacije o mogućnostima povrata građani mogu dobiti u svojoj banci. Posebnu pozornost treba obratiti na zaštitu osobnih podataka. Na isteklim karticama nalaze se ime vlasnika, broj kartice, čip i magnetska traka, zbog čega postoji rizik od zlouporabe. Banke stoga savjetuju da se kartica prije odlaganja fizički uništi, najbolje rezanjem preko čipa i magnetske trake, kako bi se onemogućila eventualna krađa podataka.

Osim banaka, stare kartice mogu se odložiti i u pojedinim supermarketima koji imaju specijalizirane spremnike te u lokalnim reciklažnim dvorištima. Postupak je uglavnom jednostavan i besplatan, no mnogi korisnici nisu svjesni da kartice uopće spadaju u kategoriju otpada koji se mora posebno zbrinjavati. Nepravilno odlaganje tako nosi dvostruki rizik - mogućnost novčane kazne te opasnost od krađe identiteta ili zlouporabe osobnih podataka. Odgovorno postupanje sa starim karticama doprinosi sigurnosti i sprječava nepotrebne probleme. Isto pravilo vrijedi i za druge predmete poput starih CD-ova, koji također ne bi smjeli završiti u kućnom otpadu.

U Hrvatskoj vrijede ista pravila za odlaganje, stare bankovne kartice smatraju se elektroničkim otpadom (zbog čipa i magnetske trake) te ih nije preporučljivo odlagati u miješani komunalni otpad niti u spremnike za plastiku. Najsigurnija opcija je predati ih banci ili odložiti u reciklažno dvorište u spremnik za e-otpad, nakon što su prethodno fizički uništene radi zaštite osobnih podataka.
