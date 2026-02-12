Rotor u Splitu razbuktao raspravu među vozačima: 'Unutarnja traka je grad duhova, a zbog jedne greške nastaje kaos'

Samo dan nakon što je prometna nesreća u rotoru Bilice na ulazu u Split izazvala potpuni kolaps i kilometarske kolone, na društvenoj mreži Reddit osvanulo je pitanje koje je pogodilo u srž problema s kojim se splitski vozači svakodnevno susreću: "Zašto se bojite unutarnje trake u kružnom toku?". Autor objave slikovito je opisao prizor na rotoru s tri trake u Solinu, navodeći kako je unutarnja traka "grad duhova", u srednjoj se voze samo "najhrabriji", dok se u vanjskoj stvara nepregledni "vlakić".

Objava je brzo prikupila desetke komentara, a vozači su kao glavni razlog otkrili kombinaciju straha, neznanja i prometnih pravila koja ih stavljaju u nepovoljan položaj. Naime, ako se nalazite u unutarnjoj traci i želite izaći iz rotora, dužni ste propustiti vozilo koje se u vanjskoj traci nastavlja kretati kružnim tokom. Upravo ta činjenica mnoge odbija. "Zato jer da se bilo što dogodi ti si kriv. Ovaj što je u desnoj bi trebao van na prvom izlazu, ali ako to pretpostaviš, a on ne izađe, ti si kriv. Znači oni su konstantno u prednosti dok ti kružiš kao idiot", objasnio je jedan od najpopularnijih komentara, sažimajući frustraciju mnogih.

Koliko se unutarnje trake sustavno izbjegavaju, svjedoči i zapažanje jednog korisnika koji je primijetio da je na rotoru "čak i na oko vidljiva razlika istrošenosti asfalta". Prema njegovim riječima, unutarnja traka je praktički nova, dok vanjske trake već trebaju sanaciju zbog prekomjernog korištenja. Dodatnu frustraciju i opasnost, kako navode, stvara masovno nekorištenje pokazivača smjera pri izlasku iz rotora. "Stojiš k'o budala da on prođe i on samo skrene", požalio se jedan komentator, dok je drugi dodao kako je od "par bisera" čuo da se žmigavac u kružnom toku uopće ne koristi, što dodatno doprinosi kaosu.

Problem na ovom, kako ga mnogi nazivaju, "najopasnijem rotoru", nije izoliran. On je simptom šire prometne problematike na ulazu u grad, koja je dodatno naglašena zbog nadolazećeg Splitskog maratona koji će preusmjeriti promet upravo na rubne dijelove grada. Uz to, radovi na obližnjem projektu "Širina" u Solinu, jednom od najprometnijih čvorišta u Hrvatskoj, stvaraju dodatni pritisak, gurajući još više vozila na već zagušeni rotor i testirajući strpljenje vozača do krajnjih granica.

Iako su svjesni da takvim ponašanjem usporavaju promet, mnogi vozači u raspravi priznaju da svjesno biraju "liniju manjeg otpora" i ostaju u vanjskoj traci, čak i ako izlaze na trećem izlazu, samo kako bi izbjegli stres i rizik prestrojavanja. Strah od toga da ih nitko neće pustiti da se uključe u vanjsku traku ili da će biti krivi u slučaju sudara jači je od želje za bržim prolaskom. S druge strane, ima i onih koji praznu unutarnju traku vide kao svoju "privatnu traku" i prednost, hvaleći se kako na taj način redovito "prestignu po pet-šest auta".

Kao moguće rješenje koje bi riješilo dileme, neki su spomenuli takozvane turbo rotore, koji svojim dizajnom vozače fizički usmjeravaju u ispravne trake i tako eliminiraju mogućnost pogreške. No, dok takva rješenja ne stignu u Split, čini se da će unutarnja traka rotora u Solinu i dalje ostati "grad duhova", a vanjska traka simbol prometne kulture koja se temelji na strahu, a ne na učinkovitosti.