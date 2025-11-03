Hrvati oprez! U Austriji već na snazi obvezna zimska oprema. Tko se ogriješi o pravila prijeti mu kazna od 100 do 10.000 eura

U Austriji je od 1. studenoga, dakle od protekle subote ponovno na snazi zakonska odredba obveznog korištenja zimske opreme, koja vrijedi do 15. travnja sljedeće godine. Drugim riječima – tko od 1. studenoga 2025. do 15. travnja 2026. putuje u Austriju bez zimskih guma i ne poštuje navedeni austrijski propis prijeti mu visoka novčana kazna, koja u najtežim slučajevima ugrožavanja ne samo vlastite sigurnosti nego i sigurnosti drugih sudionika u prometu, može doseći i visinu do 10.000 eura.

Austrijski mediji od subote stalno upozoravaju vozače motornih vozila, da ne voze niti kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme, jer ih to može skupo stajati. Uz opasku kako se kazne za prekršitelje kreću od oko 100 do 10.000 eura. U nastavku navode da osnovna kazna počinje od 35 eura do 100 eura. Međutim, ako se utvrdi da je vozač svojim propustom ugrozio druge sudionike u prometu – primjerice izazvao prometnu nesreću zbog neprikladnih guma – kazna može iznositi čak i do 10.000 eura. Ono što posebno ističu mediji je upozorenje Austrijskog auto-moto kluba ÖAMTC da se zakonska odredba o obaveznoj zimskoj opremi od 1. studenoga 2025. do 15. travnja 2026. godine ne odnosi samo na vozače koji su austrijski državljani ili osobe koje žive i rade u Austriji nego i na sve strane turiste i vozače iz ostalih zemalja koji putuju u Austriju na odmor ili samo kroz nju prolaze u tranzitu, te tako i za Hrvate. Stoga Hrvati oprez! Posebice oni koji tijekom zime putuju na skijanje u Alpsku Austriju prema Koruškoj, Štajerskoj, Gornjoj i Donjoj Austriji, Tirolu, Salzburgu, Vorarlbergu ili preko Austrije dalje prema talijanskom Južnom Tirolu, Švicarskoj, Njemačkoj, Lihtenštajnu, Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj.

Prema austrijskom Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, sva osobna motorna vozila, laka teretna vozila i mala motorna vozila do 3,5 tona nosivosti moraju biti opremljena zimskim gumama kad na cestama vladaju zimski uvjeti – to jest, kad ima snijega, leda, poledice ili bljuzgavice. Propis je vremenski određen i vrijedi od 1. studenoga 2025. do 15. travnja 2026. godine. Dakle, svaki vozač koji se u tom razdoblju kreće austrijskim cestama mora osigurati da su gume na njegovu vozilu prilagođene zimskim uvjetima. Što znači “zimska guma” po austrijskom zakonu pojasnio je ÖAMTC. Da bi gume bile priznate kao zimske, moraju imati oznaku M+S, M.S. ili M&S – što označava da su pogodne za vožnju po blatu i snijegu. Ali to nije sve austrijski zakon propisuje i minimalnu dubinu profila gume: najmanje 4 milimetra za radijalne gume, te najmanje 5 milimetara za dijagonalne gume.

Uz opasku, da ako vozač motornog vozila koristi gume koje su starije ili istrošene, a dubina profila ne ispunjava ove zahtjeve, smatra se da nema ispravne zimske gume, čak i ako su one označene kao M+S, i biti će kažnjen. ÖAMTC istiöe da osim novčanih kazni, postoji i rizik od problema s osiguranjem. Ako dođe do prometne nesreće na snijegu, a vozilo ima ljetne gume, osiguravajuće društvo i dalje će nadoknaditi štetu drugom sudioniku, no može od samog vozača tražiti djelomičan ili potpun povrat isplaćenog iznosa. A to onda znači da vozač, u takvom slučaju, snosi financijsku odgovornost za prouzročenu štetu zbog nemara. Preporuke stručnjaka je pravodobno mijenjati i pravilno održavati gume.

Stručnjaci iz ÖAMTC-a također, preporučuju da se zimske gume ne koriste dulje od pet sezona, jer s vremenom guma gubi elastičnost Ujedno upozoravaju i na opasnost od jeftinih, neprovjerenih guma, koje često ne ispunjavaju sigurnosne standarde i mogu značajno produžiti zaustavni put na snijegu ili ledu i tako prouzročiti prometni udes. Ono što također treba znati je da je Austrija vrlo stroga kada se radi o kažnjavanju onih koji se ogluše o pravila koja vrijede za zimsku opremu. To znači da čak i ako je cesta suha, ali njome vozite u razdoblju od 1. studenog do 15. travnja naredne godine bez zimskih guma, možete biti kažnjeni, ako se uvjeti pogoršaju tijekom putovanja.

Dakle, za Austrijance je uz vremenske (ne)prilike važan kriterij i razdoblje važenje zakonske obveze o zimskoj opremi. U to vrijeme prometna policija često provjerava gume i opremu – lance, strugalice za led i tekućinu protiv smrzavanja stakla. Zima je već pred vratima! Dakle, ne krečite na put bez obvezne zimske opreme i aktualnih informacija koje vrijede za putovanje motornim vozilima u - i kroz Austriju. U protivnom, mogli bi se “smrznuti” ako vas sustigne visoka novčana kazna za neposluh ili nemar u nedopuštenoj ili opasnoj vožnji austrijskim autocestama, planinskim prijevojima i drugim prometnicama.