STRUČNJAK UPOZORAVA

Ako primijetite ovih pet detalja u oglasu za posao, nemojte se javljati. Poslodavci time skrivaju velike probleme

Traženje posla
Getty Images
VL
Autor
Večernji.hr
12.02.2026.
u 19:00

Razgovori za posao mogu otkriti puno o organizaciji. Ako je proces prijave kaotičan, ako ispitivači kasne na termin ili prvi put čitaju vaš životopis tijekom razgovora, to pokazuje nedostatak organizacije i poštovanja prema kandidatima

Strukturni problemi, nerealna očekivanja ili čak toksična kultura tvrtke mogu biti očiti već u samom oglasu za posao, upozorava Stephan Megow iz agencije za zapošljavanje Robert Half. Prema njegovim riječima, postoji nekoliko ključnih stvari na koje trebate obratiti pažnju kako biste prepoznali potencijalne probleme, prenosi Fenix.

Prvi znak za uzbunu je nedostatak ili nejasni podaci o plaći. Ako oglas ne sadrži konkretne informacije o primanjima ili koristi neodređene formulacije, to može ukazivati na manjak transparentnosti, što je često indikator da tvrtka nije otvorena prema zaposlenicima. Slično, “mutan” opis posla može biti problematičan. Ako oglas ne definira jasno koje zadatke ćete obavljati, to može značiti da će vas kasnije stavljati na pozicije ili zadatke koji nisu bili izvorno dogovoreni.

Megow također savjetuje da budemo oprezni na izjave poput "Kod nas svi rade sve", jer to često znači da tvrtka nema jasnu strukturu, a neodređene nadležnosti mogu uzrokovati nepotreban stres za zaposlenike. Ako se pozicija iz oglasa često ponavlja, poput ponavljanja istog oglasa više puta godišnje, to može ukazivati na prekomjernu fluktuaciju zaposlenika ili nerealna očekivanja od radne pozicije. Nadalje, nedostatak kontakt osobe u oglasu je također alarmantan. Ako u oglasu nije navedena osoba za kontakt, ili tvrtka ne odgovara na prijave, to može biti znak za "ghosting", tj. neodgovaranja na prijave.

Također, razgovori za posao mogu otkriti puno o organizaciji. Ako je proces prijave kaotičan, ako ispitivači kasne na termin ili prvi put čitaju vaš životopis tijekom razgovora, to pokazuje nedostatak organizacije i poštovanja prema kandidatima. Megow preporučuje i provjeru portala za ocjenjivanje poslodavaca te traženje neovisnih priznanja i certifikata koji mogu potvrditi da tvrtka nudi dobre radne uvjete.
Ključne riječi
traženje posla posao Barkod

