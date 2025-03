Uskoro kreće promjena za vozače, dio ih i dalje mora paziti, evo kolike su kazne

S proljećem i ljetnim računanjem vremena dolaze i 'nova prometna pravila'. Naime, od 1. studenog prošle godine na snazi je obveza paljenja dnevnih svjetala na automobilima i ona traje do kraja ožujka. Stoga od utorka, 1. travnja, vozači automobila ne moraju imati upaljena dnevna svjetla. No, treba se paziti kod ovog pravila. Odredba, koja stoji u članku 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kaže da za vozače mopeda i motociklista paljenje svjetla vrijedi tijekom cijele godine. Ako vas policija zbog ovog zaustavi platit ćete kaznu od 30 eura.

Kada je u pitanju zimska oprema, ona je u Hrvatskoj obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga do 15. travnja. Obvezna uporaba odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske.

