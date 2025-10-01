Upravo ste ažurirali mobitel i sad je sporiji no ikad? Otkrivamo zašto se to događa i kako riješiti problem

Viš od polovice korisnika izbjegava ažuriranja upravo iz straha od usporavanja, a forumi su prepuni svjedočanstava o telefonima koji su "umrli" nakon instalacije. Iako ažuriranja donose ključne sigurnosne zakrpe, nuspojava u vidu sporijeg rada itekako je stvarna i frustrirajuća.

Prvi i najčešći razlog usporavanja zapravo je privremene prirode. Nakon završetka instalacije, vaš telefon nastavlja s radom u pozadini, gdje se odvijaju intenzivni procesi optimizacije. Sustav mora indeksirati sve datoteke i prilagoditi instalirane aplikacije za rad na novoj verziji OS-a, što značajno opterećuje procesor. Proizvođači čak savjetuju korisnicima da pričekaju do dva dana kako bi se softver stabilizirao. Stoga, prije panike, dajte svom telefonu malo vremena da "dođe k sebi" nakon velikog softverskog zahvata.

Ako se performanse ne poboljšaju ni nakon nekoliko dana, vjerojatno je riječ o dubljim problemima. Svaka nova verzija operacijskog sustava donosi naprednije funkcije optimizirane za noviji hardver, što znači da se povećavaju sistemski zahtjevi za radnom memorijom i procesorskom snagom. Stariji uređaji, s ograničenim resursima, jednostavno se muče s ispunjavanjem tih zahtjeva. Problem predstavljaju i nekompatibilne aplikacije kojima treba vremena za prilagodbu, kao i zastarjeli podaci u predmemoriji (cache) koji se mogu "sukobiti" s novim sustavom i uzrokovati zastoje.

Ne možemo zanemariti ni kontroverznu stranu priče – planirano zastarijevanje. Iako proizvođači kao glavni razlog ažuriranja navode sigurnost, povijest je pokazala da se performanse starijih uređaja ponekad namjerno smanjuju kako bi se korisnike potaknulo na kupnju novog modela. Najpoznatiji je slučaj tvrtke Apple, koja je kažnjena s 500 milijuna dolara nakon što je dokazano da su namjerno usporavali starije modele iPhonea. Službeno objašnjenje bilo je upravljanje baterijom, no mnogi su to protumačili kao ciničan poslovni potez.

Prije drastičnih koraka, postoji nekoliko jednostavnih rješenja. Prvi je ponovno pokretanje uređaja, što može riješiti privremene greške. Zatim provjerite jesu li sve vaše aplikacije ažurirane putem Trgovine Play ili App Storea, jer programeri često objavljuju zakrpe za kompatibilnost. Također, provjerite je li dostupna još jedna, manja nadogradnja sustava koja možda ispravlja uočene probleme. Ako ništa od toga ne upali, a primijetite specifične probleme poput sporog mobilnog interneta, pokušajte resetirati mrežne postavke, no imajte na umu da ćete time izbrisati sve spremljene Wi-Fi lozinke.

Urednost digitalnog prostora ključna je za brzinu. Nedostatak slobodnog prostora za pohranu jedan je od glavnih krivaca za spor rad, stoga krenite u čišćenje: izbrišite nepotrebne datoteke, stare fotografije i videozapise. Deinstalirajte aplikacije koje ne koristite jer one često rade u pozadini i troše resurse. Korisnici Androida mogu i ručno obrisati predmemoriju (cache) za svaku aplikaciju, što uklanja oštećene podatke. Kao posljednje rješenje, tu je vraćanje na tvorničke postavke. Ovaj postupak briše sve podatke i vraća telefon u početno stanje, čime se najučinkovitije rješavaju duboki softverski sukobi. Prije ovog koraka, obavezno napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.