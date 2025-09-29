Znate li što znači '6 -7'? Viralni trend širi se među djecom kao epidemija, neke škole ga zabranjuju

Na društvenim mrežama pojavila se nova viralna "šala" koja je, polako, preplavila učionice diljem zapadnog svijeta. Riječ je o trendu poznatom kao “šest sedam”.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Unatoč tome što naziv sugerira brojke, matematike tu nema. Ipak, značenje ovog trenda nije baš jednostavno za razjasniti.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
Otkud zapravo potiče “6 7”? Kao i mnogi drugi trendovi, i ovaj je nastao zahvaljujući pjesmi nepoznatog izvođača – Skrille. U pjesmi Doot Doot (6 7) ponavlja se stih “6-7”, koji je postao popularan kao glazbeni zvuk u TikTok i Instagram videima.
Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS
Osim toga, brojke “6 7” često se povezuju s američkim košarkašem LaMelom Ballom, koji je visok 2 metra i 7 centimetara. Za mlađe generacije, ovaj izraz postao je toliko ukorijenjen u njihovom svakodnevnom govoru da se uspoređuje s nekadašnjim “LOL” ili “YOLO” među milenijalcima.
Foto: DADO RUVIC/REUTERS
Ali što zapravo znači? Odgovor je jednostavan – ništa konkretno. Može označavati nešto “prolazno” ili “tako-tako”, odnositi se na visoku osobu, ili se samo koristi kao šala bez poante. Iako se roditeljima može činiti dosadnim, učitelji su oni koji se najviše susreću s tim fenomenom. Neki su pokušali zabraniti upotrebu ovog izraza, dok su drugi prihvatili trend kao dio školskog života. 
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
