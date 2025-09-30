Veliki test otkriva: Ove aplikacije vam uništavaju mobitel, a jedna je na gotovo svakom uređaju

Počinjemo dan sa 100% baterije, no već do podneva ona je opasno blizu crvenom. Zvuči poznato? Iako za to često krivimo sam uređaj, pravi uzrok su najčešće aplikacije koje svakodnevno koristimo. One neprestano rade u pozadini, provjeravaju ažuriranja, šalju obavijesti i tiho troše dragocjenu energiju, čak i dok je telefon u vašem džepu. Problem nije samo u vremenu koje provedete aktivno koristeći neku aplikaciju, već u skrivenim procesima koji se odvijaju bez vašeg znanja i pretvaraju vaš pametni telefon u uređaj koji jedva izdrži jedan dan.

Apsolutni prvaci u trošenju baterije su aplikacije društvenih mreža. Platforme poput Facebooka, Instagrama, TikToka i Snapchata dizajnirane su da vas drže angažiranima, što znači da neprestano osvježavaju sadržaj, preuzimaju fotografije i videozapise te koriste vašu lokaciju. Svaka notifikacija, svako automatsko pokretanje videa i svaka sinkronizacija kontakata predstavlja udarac za vašu bateriju. Facebook je godinama poznat kao jedan od najvećih "vampira" energije, a njegova glad za resursima tolika je da čak i kad ograničite pozadinsku aktivnost, on i dalje pronalazi načine za rad. Rješenje može biti korištenje "Lite" verzija aplikacija ili pristupanje putem web preglednika.

Odmah iza društvenih mreža nalaze se streaming servisi i navigacijske aplikacije. Gledanje videa visoke rezolucije na YouTubeu ili Netflixu iznimno je zahtjevno za procesor i ekran, koji je ujedno i najveći pojedinačni potrošač energije na telefonu. Slično je i sa slušanjem glazbe putem Spotifya, pogotovo ako se pjesme preuzimaju putem mobilnih podataka. S druge strane, aplikacije poput Google Mapsa istovremeno koriste dvije komponente koje najviše troše bateriju: GPS za praćenje lokacije u stvarnom vremenu i ekran koji mora biti neprestano uključen. Zbog toga se baterija može isprazniti nevjerojatnom brzinom tijekom dužih putovanja.

Ne treba zanemariti ni komunikacijske aplikacije poput WhatsAppa, Messengera i Telegrama. Kako bi vam poruke stizale trenutačno, one su u stalnoj vezi sa serverima, što troši energiju čak i kada je aplikacija zatvorena. Popisu se pridružuju i aplikacije za spojeve koje kombiniraju lokacijske usluge i stalne obavijesti, fitness aplikacije koje se sinkroniziraju s pametnim satovima te čak i aplikacije za online kupovinu koje prate vašu lokaciju kako bi vam ponudile relevantne akcije. Svaka od njih doprinosi postotak po postotak, sve dok vas ne ostavi na cjedilu u najgorem mogućem trenutku.

Srećom, ne morate nagađati. I Android i iOS uređaji nude detaljan uvid u potrošnju baterije. Na većini Android telefona, poput onih iz Samsung serije, put je jednostavan: otvorite Postavke, zatim Baterija i odaberite opciju Potrošnja baterije ili Detalji o potrošnji. Tamo ćete vidjeti graf i popis aplikacija s postotkom potrošnje od zadnjeg punjenja. Na iPhoneu je proces sličan: Postavke > Baterija, gdje se nalazi popis koji prikazuje potrošnju u posljednja 24 sata ili 10 dana. Ključno je obratiti pažnju ne samo na aktivno korištenje, već i na "pozadinsku aktivnost", koja otkriva prave, skrivene potrošače.

Jednom kad identificirate problematične aplikacije, vrijeme je za akciju. Najefikasniji korak je ograničavanje pozadinske aktivnosti. To možete učiniti u postavkama baterije za svaku pojedinu aplikaciju. Smanjite broj push obavijesti samo na one najvažnije i provjerite dopuštenja – treba li aplikacija za vremensku prognozu zaista imati pristup vašoj lokaciji u svakom trenutku? Zanimljivo je da, suprotno uvriježenom mišljenju, prisilno zatvaranje aplikacija (tzv. "swipanje") može zapravo potrošiti više baterije. Sustav je dizajniran da "zamrzne" aplikacije u pozadini, a njihovo ponovno pokretanje od nule zahtijeva više energije nego njihovo "buđenje".

Osim upravljanja aplikacijama, nekoliko općih postavki može drastično produžiti trajanje baterije. Smanjite svjetlinu ekrana ili koristite automatsku prilagodbu. Uključite tamni način rada (Dark Mode), koji na telefonima s OLED ekranima štedi značajnu količinu energije jer crni pikseli ne troše struju. Skratite vrijeme nakon kojeg se ekran automatski gasi na 15 ili 30 sekundi. Također, isključite Wi-Fi, Bluetooth i GPS kada ih ne koristite. U područjima sa slabim signalom, aktivirajte zrakoplovni način rada jer uređaj troši ogromnu količinu energije neprestano tražeći mrežu.

Na kraju, važno je razlikovati potrošnju baterije od njenog zdravlja. Dok gore navedeni savjeti pomažu da baterija traje dulje tijekom dana, dugoročno zdravlje ovisi o navikama punjenja. Litij-ionske baterije ne vole ekstreme, stoga pokušajte održavati razinu napunjenosti između 20% i 80%. Izbjegavajte ostavljati telefon na punjaču preko noći ili ga izlagati ekstremnim temperaturama.