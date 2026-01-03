Tko najviše profitira od njemačkog sna? Nijemci otkrili koji strani državljani kod njih najbolje zarađuju

Zaposlenici u Njemačkoj u prosjeku imaju bruto plaću od 4.177 eura, dok strani radnici zajedno ostvaruju znatno niži prosjek od 3.204 eura. Ipak, iza tih brojki kriju se velike razlike među pojedinim nacionalnim skupinama, pokazuje najnovije istraživanje Njemačkog ekonomskog instituta (IW), a prenosi Fenix.

Prema podacima objavljenima u petak, najviše zarađuju zaposlenici indijskog podrijetla. Njihova medijalna bruto plaća u 2024. godini iznosila je 5.393 eura mjesečno, čime su se našli na samom vrhu ljestvice. Odmah iza njih su Austrijanci s 5.322 eura, Amerikanci s 5.307 eura te Irci s prosječnom plaćom od 5.233 eura.

IW objašnjava da su visoki prihodi indijskih zaposlenika prvenstveno rezultat njihove snažne zastupljenosti na dobro plaćenim tehničkim i akademskim pozicijama. Velik broj Indijaca u Njemačkoj radi u STEM području - znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici - gdje su plaće iznad prosjeka. Između 2012. i 2024. broj indijskih radnika u Njemačkoj gotovo se učetverostručio na više od 32.800, a oko trećine zaposlenih s punim radnim vremenom u dobi od 25 do 44 godine radi upravo u tim sektorima.

Istraživanje ističe i snažan porast broja indijskih studenata na njemačkim sveučilištima. Mnogi od njih završili su studij i ostali u zemlji, gdje danas rade u visokokvalificiranim zanimanjima i doprinose inovacijama. To potvrđuje i podatak da se broj godišnjih patentnih prijava izumitelja s indijskim korijenima između 2000. i 2022. povećao čak dvanaest puta.

Voditelj IW-ova odjela za obrazovanje, imigraciju i inovacije Axel Plünnecke naglašava da bez kvalificirane imigracije rast njemačkog gospodarstva danas ne bi bio moguć, osobito u STEM području i razvoju inovacija. Kvalificirana imigracija iz Indije, ističe, predstavlja “posebnu priču o uspjehu” za Njemačku.