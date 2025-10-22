Tehnološki divovi u velikoj utrci: Chat izbacio svoju verziju preglednika, čeka se potez Googlea

OpenAI, tvorac popularnog ChatGPT-a, predstavio je novi web preglednik powered by umjetnom inteligencijom, s ciljem izazivanja konkurencije poput Googlea, koji upravlja Chromeom, najpopularnijim preglednikom na svijetu. Kako piše BBC, novi preglednik, ChatGPT Atlas, ukida klasičnu adresnu traku koja je ključna za pretragu, a njegov CEO Sam Altman ističe kako je "izgrađen oko ChatGPT-a". Nova verzija preglednika dostupna je od utorka za Appleov MacOS operativni sustav.

Stizanje Atlas-a dolazi u trenutku kada OpenAI traži nove načine monetizacije svog ulaganja u umjetnu inteligenciju (AI) te nastoji iskoristiti sve veći broj svojih korisnika. Atlas će korisnicima također omogućiti korištenje plaćenog agentnog moda, koji provodi pretrage za korisnike ChatGPT-a. Agentni mod bit će dostupan samo pretplatnicima ChatGPT-a. Ovaj mod koristi chatbot za "poboljšanja koja čine pretragu bržom i korisnijom u kombinaciji s kontekstom pretraživanja korisnika."

OpenAI je najavio nekoliko novih inicijativa kako bi usmjerio korisnike prema svojim online uslugama, uspostavljajući partnerstva s e-commerce platformama poput Etsy i Shopify, te uslugama za rezervacije kao što su Expedia i Booking.com. Na nedavnom DevDay događaju, Sam Altman je objavio da je ChatGPT dosegao 800 milijuna tjednih aktivnih korisnika, što je udvostručenje od 400 milijuna korisnika u veljači ove godine, prema podacima istraživačke firme Demandsage.

Pat Moorhead, CEO i glavni analitičar u Moor Insights & Strategy, izjavio je da vjeruje kako će prvi korisnici isprobati novi OpenAI preglednik, ali ostaje skeptičan da će Atlas predstavljati ozbiljnu prijetnju Chrome-u ili Microsoft Edge-u. Dodao je da će početnici i korporativni korisnici vjerojatno čekati da njihovi omiljeni preglednici ponude slične mogućnosti, a mnoge od tih funkcija već su dostupne u Microsoft Edge-u.

Ovaj izazov za Google dolazi godinu dana nakon što je Google proglašen ilegalnim monopolistom u online pretraživanju. Iako je američko Ministarstvo pravde tražilo da se Googleov Chrome izdvoji, to nije bio slučaj u nedavnoj presudi. Podaci tvrtke Datos ukazuju na to da je od srpnja 5,99% pretraga na desktop preglednicima bilo usmjereno na velike jezične modele (LLM) poput ChatGPT-a, što je više nego dvostruko veća brojka nego godinu dana ranije. Google također ulaže u AI i tijekom prošle godine prioritizira odgovore generirane umjetnom inteligencijom u svojim rezultatima pretrage.