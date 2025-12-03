Naši Portali
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
GENIJALNA STVAR

Malo tko zna za ovu skrivenu opciju u pećnici: Jednom kad ju otkrijete, nećete ju moći prestati koristiti

03.12.2025.
u 17:00

Masna staklena vrata nisu samo estetski problem, već mogu postati i leglo bakterija. Kada skinete staklo, čišćenje postaje znatno lakše, a za savršene rezultate ne trebaju vam skupi kemijski proizvodi

Čišćenje stakla na vratima rerne mnogima predstavlja pravu muku. Masnoće i zapečeni ostaci hrane stvaraju tvrdokorne mrlje koje se teško skidaju, zbog čega se ovaj posao često odgađa. Ipak, postoji jednostavan trik koji čišćenje čini mnogo bržim i lakšim.

Na bočnim stranama vrata rerne nalaze se male kukice koje omogućuju lako skidanje stakla. Kada ih izvučete, pristup unutrašnjosti rerne postaje mnogo jednostavniji, a čišćenje traje upola kraće. Ovaj praktični detalj pokazuje da proizvođači razmišljaju ne samo o funkciji rerne, nego i o njenom održavanju, piše Raport

Masna staklena vrata nisu samo estetski problem, već mogu postati i leglo bakterija. Kada skinete staklo, čišćenje postaje znatno lakše, a za savršene rezultate ne trebaju vam skupi kemijski proizvodi. Dovoljno je ono što već imate kod kuće: soda bikarbona i sirće.

Pomiješajte sodu bikarbonu s malo vode dok ne dobijete pastu. Nanesite je na mrlje. Za tvrdokornije mrlje, prvo poprskajte staklo sirćetom, a zatim nanesite pastu. Smjesa će početi pjeniti i razgrađivati masnoću. Nakon nekoliko minuta, obrišite vlažnom krpom – staklo će biti čisto i dezinficirano.

Ako su vrata rerne izuzetno zaprljana, možete koristiti amonijak. Ova metoda nije za čestu primjenu, ali ponekad je neizbježna. Obavezno koristite gumene rukavice i budite oprezni. Stavite papirnate ubruse na površinu, poprskajte ih amonijakom i ostavite oko 40 minuta. Nakon toga uklonite ubruse i operite staklo – mrlje će nestati.

Kupce će oduševiti novo pravilo u trgovinama, već od 1. siječnja stupa na snagu
