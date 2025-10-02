Stručnjaci otkrili trik: Evo kako ćete uštedjeti i do 30 posto na grijanju ove zime

Dolazak hladnijih dana ne mora automatski značiti i financijski stres zbog visokih računa za grijanje. Stručnjaci ističu da uz nekoliko pametnih promjena u svakodnevnim navikama i manjih prilagodbi u domu, koje ne zahtijevaju velika ulaganja, možete ostvariti uštede i do 30 posto. Ključ uspjeha leži u dva osnovna principa: optimizaciji postojećeg sustava grijanja i zatvaranju takozvanih toplinskih mostova, odnosno mjesta na kojima toplina neprimjetno bježi iz vašeg doma. Primjenom ovih savjeta ne samo da ćete smanjiti troškove, već ćete i boraviti u ugodnijem i ravnomjernije zagrijanom prostoru, bez nepotrebnog rasipanja dragocjene energije.

Prvi i najvažniji korak je preuzimanje kontrole nad termostatom i vlastitim navikama. Smanjenje sobne temperature za samo jedan Celzijev stupanj može rezultirati godišnjom uštedom energije do čak 6 posto. Idealne temperature nisu jednake za sve prostorije; dok je u kupaonici ugodno imati oko 24°C tijekom korištenja, u dnevnom boravku je optimalno održavati 21-22°C, a u spavaćim sobama, predsobljima i hodnicima dovoljno je i svježijih 18°C. Važno je grijati selektivno – zatvarajte vrata prostorija koje ne koristite kako biste spriječili nepotrebno zagrijavanje cijelog doma i usmjerili toplinu tamo gdje je najpotrebnija.

Prije početka sezone grijanja, provjerite jesu li svi radijatori ravnomjerno topli. Ako primijetite da su neki dijelovi hladni, vrijeme je za odzračivanje. Zrak zarobljen u sustavu može povećati troškove grijanja i do 15 posto jer sprječava normalnu cirkulaciju tople vode. Jednako je važno osigurati da toplina iz radijatora može slobodno strujati prostorijom. Izbjegavajte zaklanjanje radijatora teškim namještajem, dugim zavjesama ili sušenjem odjeće na njima. Jednostavan, a iznimno učinkovit trik jest postavljanje reflektirajuće folije na zid iza radijatora, posebno onih na vanjskim zidovima. Folija će spriječiti da zid upija toplinu i usmjerit će je prema središtu prostorije, maksimalno iskorištavajući proizvedenu energiju. Ugradnja termostatskih ventila na svaki radijator omogućuje preciznu kontrolu temperature u svakoj sobi zasebno, što može donijeti uštedu i do 20 posto.

Ne zaboravite iskoristiti i besplatne izvore topline te prilagoditi osobne navike. Tijekom sunčanih zimskih dana, širom otvorite zavjese i podignite rolete, osobito na prozorima okrenutim prema jugu, kako bi sunčeve zrake prirodno zagrijale vaš dom. Čim sunce zađe, spustite rolete i navucite zavjese kako biste stvorili dodatni izolacijski sloj i sačuvali akumuliranu toplinu. Toplinu možete i "reciklirati". Nakon tuširanja, ostavite vrata kupaonice otvorena da se topli, vlažni zrak proširi po ostatku stana. Slično vrijedi i za pećnicu; nakon pečenja je isključite i ostavite vrata odškrinuta kako bi toplina zagrijala kuhinju i okolne prostorije, naravno, uz oprez zbog djece i kućnih ljubimaca. Prije nego što posegnete za pojačavanjem grijanja, odjenite topliju odjeću, debele čarape i papuče. Topli napitak i deka često su dovoljni za osjećaj ugode, a postavljanje tepiha na hladne podove pruža dodatnu izolaciju i toplinu pod nogama.

Toplinski mostovi su kritične točke na ovojnici zgrade kroz koje toplina pojačano "curi" van. Najčešće se nalaze oko prozora, vrata, na kutovima zgrada i spojevima različitih materijala. Kroz neadekvatno zabrtvljene prozore i vrata može se izgubiti između 10 i 25 posto toplinske energije, što ih čini glavnim krivcima za visoke račune. Zato je ključno prije sezone grijanja provjeriti stanje brtvi. Ako su stare, ispucale ili oštećene, njihova zamjena je jeftina i jednostavna investicija koja se višestruko isplati. Dodatnu zaštitu možete postići postavljanjem samoljepljivih izolacijskih traka na okvire prozora i vrata. Ako osjećate propuh ispod ulaznih vrata, postavite deku, jastuk za propuh ili posebnu zaštitnu lajsnu kako biste blokirali ulazak hladnog zraka.

Korištenje debljih, teških zavjesa stvara učinkovitu barijeru koja noću zadržava toplinu unutar prostorije. Spuštanje roleta u večernjim satima ima isti, ako ne i jači izolacijski učinak. Često zanemarena, ali vrlo korisna mjera jest izolacija cijevi sustava grijanja. Čak i ako prolaze kroz grijane prostorije, izoliranjem cijevi sprječavate gubitak topline na putu do radijatora, čineći cijeli sustav učinkovitijim. Također, obratite pozornost na špalete, odnosno unutarnje zidove oko prozora. Ako nisu adekvatno izolirane, predstavljaju značajan toplinski most.