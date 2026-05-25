UDAR VRUĆINE

Pogledajte temperature koje su jutros izmjerene u Hrvatskoj: Kreće prvi toplinski val

Foto: Istramet
Lorena Posavec
25.05.2026.
u 07:30

Meteorolozi su još ranije upozorili da Hrvatsku u posljednjoj dekadi svibnja očekuje razdoblje iznadprosječno toplog vremena zbog utjecaja snažne anticiklone nad zapadnom Europom

Pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme obilježit će današnji dan diljem Hrvatske, a kao što je DHMZ ranije upozorio, već sutra stiže i prvi ovosezonski toplinski val. Temperature će u mnogim krajevima prelaziti 30 stupnjeva, a osobito vruće bit će uz obalu i u unutrašnjosti početkom tjedna. DHMZ za danas prognozira pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme, uz najviše dnevne temperature između 27 i 32 °C. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu tijekom poslijepodneva moguć je tek poneki lokalni pljusak. Sutra će prevladavati sunčano i vruće vrijeme, a temperature će se ponovno penjati do 32 °C. Uz obalu će noći sve češće biti tropske, s temperaturama iznad 20 stupnjeva, dok će u unutrašnjosti vrhunac topline stići početkom tjedna.

Meteorolozi su još ranije upozorili da Hrvatsku u posljednjoj dekadi svibnja očekuje razdoblje iznadprosječno toplog vremena zbog utjecaja snažne anticiklone nad zapadnom Europom. Iako će najizraženiji toplinski val pogoditi Francusku i dio zapadne Europe, vrućina će zahvatiti i Hrvatsku, osobito zapadne krajeve i obalu. "Vrhunac ovog iznadprosječno toplog razdoblja bit će u utorak kada bi i u unutrašnjosti neka mjesta mogla biti toplija od 30 °C", objavio je DHMZ.

Prema prognozama, sredinom ovog tjedna moguće je kratkotrajno osvježenje u sjevernim i središnjim dijelovima zemlje zbog prodora hladnijeg zraka sa sjevera, dok bi se na jugu vrlo toplo vrijeme moglo zadržati i do kraja svibnja. Meteorolozi pritom upozoravaju i da sezonske prognoze upućuju na ljeto toplije od prosjeka, uz povećanu vjerojatnost novih toplinskih valova u Hrvatskoj.

Jutarnje temperature uz obalu već su podsjećale na pravo ljeto. Prema mjerenjima DHMZ-a u 7 sati najtoplije je bilo u Senju, gdje je izmjereno 24,4 °C. Oko 24 stupnja zabilježeno je i u Splitu, Dubrovniku te na Prevlaci. Vrlo toplo jutro imali su i Poreč, Šibenik, Rijeka te Mali Lošinj, s temperaturama između 21 i 23 °C. U većem dijelu Dalmacije prevladavalo je vedro vrijeme, uključujući područja Splita, Dubrovnika, Zadra i Šibenika.

FOTO Plaže na Jadranu već su pune. Pogledajte kako se uživalo u naša tri grada
ljeto vrućina toplinski val

