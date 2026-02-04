Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
120 policajaca u akciji diljem zemlje: Traju pretresi i uhićenja, ove županije se spominju
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SAVJET AUTOMEHANIČARA

Ovo odmah isključite ako želite da vam auto duže traje: 'Ta tehnologija je najgluplja stvar koja se pojavila'

Auto, vožnja, vozač
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
04.02.2026.
u 09:00

Iako taj sustav ima potencijal za poboljšanje učinkovitosti goriva i smanjenje emisija, automehaničar Scotty Kilmer tvrdi da ta funkcija samo ubrzava trošenje motora

Kupovina automobila ozbiljan je stvar, ali i investicija. Mnogi prije ove odluke točno znaju što žele, ali mnogi ipak istražuju ne bi li našli savršenu opciju za svoje potrebe i budžet. Na internetu stoga možemo pronaći nekolicinu onih koji testiraju automobile, daju savjete i preporuke, a među njima je i Scotty Kilmer. Automehaničar koji ima preko 50 godina iskustva na YouTubeu redovito savjetuje vozače pa je tako u jednom svom videu otkrio jednostavan trik koji može ‘udvostručiti život vašeg motora. Naime, savjetovao je vozače da isključe automatsku Start/Stop funkciju na svojim vozilima. - Isključivanje sustava je pametan potez. 

Tehnologija Start/Stop je najgluplja stvar koja se pojavila u posljednjih nekoliko godina. Čak 97 posto trošenja događa se kada pokrenete automobil, pa želite li ga nastaviti paliti i gasiti? Ne, ako želite da vaš auto traje duže! - kaže Kilmer.

Iako taj sustav ima potencijal za poboljšanje učinkovitosti goriva i smanjenje emisija, Kilmer tvrdi da ta funkcija samo ubrzava trošenje motora. Sustav stop/start može se isključiti pomoću gumba koji se najčešće nalazi na kontrolnoj ploči, često označen slovom ‘A‘ s kružnom strelicom oko njega. 

Račun za čišćenje Trga nakon dočeka ide Vladi. A odgovarat će i za ove komunalne prekršaje
Ključne riječi
auto Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!