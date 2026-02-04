Ovo odmah isključite ako želite da vam auto duže traje: 'Ta tehnologija je najgluplja stvar koja se pojavila'

Kupovina automobila ozbiljan je stvar, ali i investicija. Mnogi prije ove odluke točno znaju što žele, ali mnogi ipak istražuju ne bi li našli savršenu opciju za svoje potrebe i budžet. Na internetu stoga možemo pronaći nekolicinu onih koji testiraju automobile, daju savjete i preporuke, a među njima je i Scotty Kilmer. Automehaničar koji ima preko 50 godina iskustva na YouTubeu redovito savjetuje vozače pa je tako u jednom svom videu otkrio jednostavan trik koji može ‘udvostručiti život vašeg motora‘. Naime, savjetovao je vozače da isključe automatsku Start/Stop funkciju na svojim vozilima. - Isključivanje sustava je pametan potez.

Tehnologija Start/Stop je najgluplja stvar koja se pojavila u posljednjih nekoliko godina. Čak 97 posto trošenja događa se kada pokrenete automobil, pa želite li ga nastaviti paliti i gasiti? Ne, ako želite da vaš auto traje duže! - kaže Kilmer.

Iako taj sustav ima potencijal za poboljšanje učinkovitosti goriva i smanjenje emisija, Kilmer tvrdi da ta funkcija samo ubrzava trošenje motora. Sustav stop/start može se isključiti pomoću gumba koji se najčešće nalazi na kontrolnoj ploči, često označen slovom ‘A‘ s kružnom strelicom oko njega.