S ovom se tekućinom zeznu brojni vozači: Završi li na krivom mjestu, čeka vas ogroman račun kod mehaničara

Svi smo barem jednom u životu bili u žurbi i nespretno pogriješili pri točenju goriva. Jedan od najčešćih poziva Pomoći na cesti u Hrvatskoj upravo je zbog pogrešno točenog goriva, a posljedice takvih grešaka mogu biti skupe i ozbiljne, navode iz HAK-a. Za vozače koji koriste dizelske motore, problem nastaje ako u rezervoar natoče benzin. Ako shvatite grešku na benzinskoj pumpi, odmah stanite i ne palite automobil.

U tom slučaju, pozivanje Pomoći na cesti i ispumpavanje goriva iz rezervoara može spriječiti ozbiljne posljedice. Ako pak nastavite s vožnjom, posljedice mogu biti katastrofalne. Benzin, koji nije dovoljno lubrikantan kao dizel, može ozbiljno oštetiti ključne dijelove sustava ubrizgavanja, uključujući visokotlačnu pumpu, injektore i cijevi za gorivo.

S druge strane, ukoliko slučajno natočite dizelsko gorivo u benzinca, šteta nije toliko velika, ali i tada je najbolje odmah isključiti automobil i ispumpati gorivo iz rezervoara. Ako nastavite s vožnjom, može doći do oštećenja injektora. U svakom slučaju, najvažnija je pravovremena reakcija i pozivanje stručnjaka za pomoć.

Međutim, pojavila se i nova opasnost - što ako umjesto goriva u dizelski otvor natočite AdBlue tekućinu? AdBlue je tekućina koja se koristi za smanjenje emisije dušikovih oksida u dizelskim motorima, no miješanje ove tekućine s gorivom izaziva ozbiljne i skupe štete. AdBlue djeluje korozivno na sustav ubrizgavanja, a štete koje nastanu točenjem ove tekućine mogu biti teško ispraviti bez zamjene cijelog sustava ubrizgavanja, uključujući spremnik i pumpe.

Da bi se smanjila mogućnost pogreške, mnogi proizvođači automobila postavljaju čep za AdBlue u prtljažnik ili motorni prostor, daleko od otvora za gorivo. Pomoć na cesti, u slučaju pogrešno točenog goriva, može ispumpati samo gorivo iz rezervoara. Za AdBlue tekućinu, nažalost, neće moći pomoći. Za ispravljanje te vrste greške potrebno je skidanje spremnika i ispiranje cijelog sustava goriva, što je isključivo radionička usluga. Prilikom pružanja usluge, HAK od korisnika traži potpisivanje izjave koja se odnosi samo na točenje pogrešnog goriva, dok za druge tekućine kao što je AdBlue nije moguće pružiti uslugu na terenu.