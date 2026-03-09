Koliko smo plaćali gorivo prije točno godinu dana? Pogledajte cifre iz 2025.

Hrvatska Vlada ponovno uvodi ograničenje cijena goriva. Odluku je na izvanrednoj sjednici Vlade objavio premijer Andrej Plenković, istaknuvši kako je cilj zaštititi građane od naglog poskupljenja na benzinskim postajama. Rast cijena nafte povezuje se s eskalacijom sukoba na Bliskom istoku nakon napada SAD-a i Izraela na Iran. Prema riječima premijera, bez Vladine intervencije cijena benzina mogla bi dosegnuti oko 1,55 eura po litri, dok bi dizel mogao poskupjeti na približno 1,72 eura.

Prema novoj odluci, od utorka vozače na benzinskim postajama očekuju sljedeće cijene: eurosuper 95 stajat će 1,50 eura po litri, eurodizel 1,55 eura, dok će plavi dizel iznositi 0,89 eura po litri. To znači da gorivo ipak poskupljuje u odnosu na dosadašnje cijene, koje su iznosile 1,46 eura za eurosuper 95, 1,48 eura za eurodizel te 0,80 eura za plavi dizel.

Podsjetimo, sredinom srpnja 2025. Vlada je odlučila ne produžiti uredbu o ograničenju cijena, čime su naftne kompanije ponovno dobile slobodu formiranja cijena prema tržišnim uvjetima. Kako piše Danas.hr, podaci pokazuju da su neposredno prije ukidanja ograničenja, krajem lipnja 2025., cijene iznosile oko 1,45 eura po litri za eurosuper 95, 1,38 eura za eurodizel te 0,77 eura za plavi dizel.

Ako se pogleda stanje prije godinu dana, u ožujku 2025., gorivo je bilo nešto jeftinije nego danas. Tada je eurosuper 95 stajao oko 1,46 eura po litri, eurodizel 1,39 eura, dok je plavi dizel bio oko 0,79 eura. Ponovno uvođenje regulacije pokazuje koliko globalna kretanja na tržištu energije mogu brzo utjecati na cijene goriva u Hrvatskoj, zbog čega Vlada povremeno intervenira kako bi ublažila udar na građane i gospodarstvo.