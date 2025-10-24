Naši Portali
Novo pivo

SNTNTN – iza čudnog imena stoji zaista odlična hazy IPA Zmajske

Autor
Zoran Vitas
24.10.2025.
u 17:17

Ime je ovog piva samo na prvu čudno, a zapravo je interpretacija zvuka otvaranja limenke

Znamo već jako dobro što je hazy IPA. Mutna izvedenica india pale alea novovjeki je pivski hit koji je osvojio mnoge svojom sočnošću i lijepim tropskim aromama kojima se može dodati i štošta drugog. I pogotovo je omiljen među onima koji nisu osobiti ljubitelji gorčine u pivu, jer hazy IPA nastavlja biti sočna do kraja gutljaja. Kao da je napravljena tako da cijelo pivo popijete naiskap. I da nije fizičkih ograničenja, tako bi vjerojatno i bilo, barem ako je suditi po ovom pivu. Pivari Zmajske pivovare koristili su hmeljeve koji daju arome citrusa, breskve i ananasa s malo vanilije. Za to je, recimo, korišten hmelj Dolcita koji dosad nismo probali u nekom domaćem pivu. Ali zanimljivije je što je ovo pivo posveta staroj dobroj limenci. Puno je već tekstova bilo o tome kako je pivo najbolje čuvano u limenci od koje je većina publike ne tako davno bježala smatrajući je inferiornom ambalažom. No više zbog omasovljenja takvog pakiranja i napretka adekvatne tehnologije, limenka je danas prevladavajuća ambalaža. Pa su na kraju svi i shvatili koliko ima prednosti. Lakša je, neprozirna, pogodnija za dizajniranje što kod crafta nije nimalo nebitno. A hazy IPA jedno je od onih piva koje te kvalitete dokazuje, prepuna je aroma i okusa koji će 'izdržati' dulje nego u boci. I u njima ćete sigurno uživati.

