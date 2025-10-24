SNTNTN – iza čudnog imena stoji zaista odlična hazy IPA Zmajske

Znamo već jako dobro što je hazy IPA. Mutna izvedenica india pale alea novovjeki je pivski hit koji je osvojio mnoge svojom sočnošću i lijepim tropskim aromama kojima se može dodati i štošta drugog. I pogotovo je omiljen među onima koji nisu osobiti ljubitelji gorčine u pivu, jer hazy IPA nastavlja biti sočna do kraja gutljaja. Kao da je napravljena tako da cijelo pivo popijete naiskap. I da nije fizičkih ograničenja, tako bi vjerojatno i bilo, barem ako je suditi po ovom pivu. Pivari Zmajske pivovare koristili su hmeljeve koji daju arome citrusa, breskve i ananasa s malo vanilije. Za to je, recimo, korišten hmelj Dolcita koji dosad nismo probali u nekom domaćem pivu. Ali zanimljivije je što je ovo pivo posveta staroj dobroj limenci. Puno je već tekstova bilo o tome kako je pivo najbolje čuvano u limenci od koje je većina publike ne tako davno bježala smatrajući je inferiornom ambalažom. No više zbog omasovljenja takvog pakiranja i napretka adekvatne tehnologije, limenka je danas prevladavajuća ambalaža. Pa su na kraju svi i shvatili koliko ima prednosti. Lakša je, neprozirna, pogodnija za dizajniranje što kod crafta nije nimalo nebitno. A hazy IPA jedno je od onih piva koje te kvalitete dokazuje, prepuna je aroma i okusa koji će 'izdržati' dulje nego u boci. I u njima ćete sigurno uživati.