Simbol kineske autoindustrije sam može sve, kineska država na njima nije štedjela

Službeni dolazak kineskog BYD-a u Hrvatsku nije samo stizanje još jednog automobilskog proizvođača već je i prvorazredni gospodarski, gotovo i politički događaj u Hrvatskoj. Tko je u zadnje vrijeme prolazio Savskom cestom u Zagrebu mogao je na mjestu gdje je nekada bio Citroenov, a onda Teslin salon mogao vidjeti korporativni identitet ovog kineskog proizvođača. Gotovo simbolički je njihov salon na mjestu gdje su se nekada, tako, prodavali automobili jednog od najstarijih europskih proizvođača pa onda i marke koja je konačno uvela električni pogon u cestovni mainstream.

No, gotovo su istovremeno svjetske agencije objavljivale kako BYD mijenja strategiju svojih europskih operacija nakon, kako se kaže, 'strateških pogrešaka u koracima što uključuje i nemogućnost širenja prodajne mreže i angažiranja izvršnog kadra sa znanjem lokalnih tržišta te nuđenja hibrida na tržištima koja nisu prihvatila potpuno električna vozila'.

Nadalje se kaže kako je BYD agresivno krenuo u širenje mreže na europskom tržištu koje smatra kritičnim te nudi jako izdašne pakete kako bi privukao izvršni kadar iz europskih proizvođača,, poglavito Stellantisa. Očito je i toj strategiji i otvaranje izravnog zastupanja u Hrvatskoj. Par dana prije objavljena je još jedna interesantna vijest, a to je kako BYD sklapa suradnju sa saudijskim energetskim gigantom Aramco na polju razvoja tehnologija za 'vozila na novu energiju', kako BYD voli nazivati svoju paletu automobila, umjesto da ih naprosto zovu EV-om ili hibridom, kako je uobičajeno. Za sada je Build Your Dreams, odnosno BYD, vodeća svjetska tvrtka na polju električnog pogona za vozila.

Njihovi su automobili od 2023. godine najprodavaniji u Kini gdje su prešli Volkswagen koji je bio praktično neprikosnoven od otvaranja kineskog automobilskog tržišta, a također su i četvrta najvrednija automobilska marka u svijetu po tržišnoj kapitalizaciji, moguće da su i među prva tri obzirom na probleme koje sada prolazi Tesla. U svemu je možda i najbitnije kako je BYD drugi najveći proizvođač baterija za automobile u svijetu, odmah nakon također kineskog CATL-a. BYD je jedna od rijetkih kompanija u svijetu koja može svoje modele proizvoditi gotovo u cijelosti unutar vlastite tvrtke, s vrlo malim sudjelovanjem vanjskih dobavljača. Vijest od kraja prošlog mjeseca ukazala je na praksu zbog koje je BYD tako moćna kompanija. Europska komisija naložila je istragu BYD-jeve mađarske tvornice baterija zbog sumnje u nepoštenu poslovnu praksu odnosno primjenu nepoštenih državnih poticaja u proizvodnji čime se daje neutemeljena prednost u odnosu na ostale proizvođače.

Ako se ova sumnja potvrdi točnom, kazna može biti i prodaja nekih dijelova te operacije, smanjenje kapaciteta, nadoknada nepošteno dobivenih poticaja ili naprosto plaćanje globe. Nije nikakva tajna kako je kineska vlada prije 25 godina odlučila kako Kina mora postati vodeći svjetski proizvođač električnih automobila kao što mora biti i najveće svjetsko tržište za tu vrstu vozila. Bilo je to zato jer su Kinezi postali svjesni da na polju konvencionalnih automobila nikada ne bi mogli preteći tradicionalne svjetske proizvođače vozila. Ovo je deveta godina kako su najveće tržište, a da bi se to postiglo kineska vlada nije štedjela novca dijeleći poticaje šakom i kapom, ponajviše upravo BYD-u. Ti poticaji dijelom su 12. i 13. petoljetke gdje je razvoj ovih vozila jedno od sedam strateških područja kineske ekonomije.

Ova je kompanija osnovana 1995. godine s tek 20 djelatnika i 300.000 dolara početne investicije da bi stigla do 190.000 zaposlenih te više od devet milijardi dolara prihoda od prodaje. Rastu prosječno za 70 posto godišnje. S time da čak nisu počeli s automobilima nego baterijama za mobilne uređaje da bi onda prešli na generičke uređaje za IT industriju. Tek 2003. BYD ulazi na tržište vozila na alternativne pogone. Svoj prvi hibrid predstavili su 2008. godine a kineska je vlada godinu kasnije krenula s izdašnim programom poticaja za električna vozila. Sam BYD od 108. do 2022. godine dobio je 3,7 milijardi dolara poticaja, samo u 2022. 2,2 milijarde.

O tome su napravljene i cijele znanstvene studije u kojima se dokazuje kako postoji jasna korelacija između poticaja kineske vlade i rasta ove kompanije, odnosno jasno je da njezin rast bez subvenija sasvim sigurno ne bi bio toliki. A govorimo o ozbiljnim brojkama. U trećem tromjesečju 2021. prodali su 198.860 vozila da bi godinu kasnije prodali dva i pol puta više, 537.664 jedinice. Kineska je strategija kod svega pa tako očito i kod automobila postizati niže cijene od bilo kojeg drugog proizvođača, pa je slično i s BYD-jem. Samo letimičnom pretragom vidi se da su mahom na tržištima njihova vozila jeftinija od konkurencije.

