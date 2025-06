Riskirate skupi kvar: Kako postupiti kad ostanemo bez goriva, a kako kad ulijemo pogrešno

Iako je to situacija koju si vozači ne bi smjeli dopustiti, jer briga o količini goriva u spremniku spada u osnovno održavanje automobila, u užurbanom životnom ritmu i to se događa. Dakle, ostali ste bez goriva. Što učiniti? Prvo i osnovno je parkirati vozilo na sigurnom mjestu, skloniti se s prometne trake. Ako je moguće, pokušajte automobil odgurati na najbliže parkiralište ili do izlaza s prometnice. Uvjerite se da je motor automobila ugašen. Zatim, pozovite pomoć. To može biti prijatelj ili član obitelji, netko tko vam može donijeti gorivo ili vas povesti do najbliže benzinske postaje. Opcija je, naravno, i da nazovete službu za pomoć na cesti.

Poseban je problem kad, s mislima na drugim stvarima, u spremnik ulijete pogrešan tip goriva. Generalni je savjet da odmah ugasite motor automobila, čim uočite da ste ulili pogrešno gorivo. Ako motor automobila ne radi, nemojte ga pokretati kako biste izbjegli ozbiljna oštećenja. Odmah obavijestite djelatnike benzinske postaje o tome što se dogodilo, kako bi znali zbog čega još uvijek stojite na mjestu, te vam eventualno pomogli. Dalje procedura ovisi o tome u kojem ste trenutku shvatili da ste posegnuli za krivim pištoljem za gorivo, a nije svejedno ni jeste li u benzinca točili dizel ili obratno. Različite vrste goriva imaju različit sastav, naravno. Greške ovog tipa najčešće su kod dizelaša, jer je pištolj za dizelsko gorivo obično širi od onoga za benzinsko, pa vlasnici benzinaca najčešće ni ne mogu utočiti dizelsko gorivo. Ako ste grešku shvatili prije nego što ste upalili motor automobila, trošak će biti nikakav ili znatno manji nego da ste već upalili motor. U tom slučaju rješenje problema ovisi o o količini utočenog pogrešnog goriva.

Ako ste u dizelski spremnik zapremnine 50 litara utočili samo litru benzina, samo nastavite puniti spremnik pravim, dizelskim gorivom. U tako malom omjeru benzinsko gorivo neće napraviti štetu na dizelašu, motor bi trebao dalje normalno raditi. Ako ste grešku uočili nakon što ste već utočili više pogrešnog goriva - ali prije paljenja motora – ni slučajno nemojte paliti motor prije nego što pogrešno gorivo ispumpate iz spremnika te ga napunite odgovarajućim gorivom. Ako to ne možete sami, pozovite pomoć, zovite službu pomoći na cesti i servis. Najgora situacija je ona kad u dizelaša utočite benzin, a to ne shvatite prije nego što upalite motor, odnosno prije nego što se motor automobila izgasi jer je povukao pogrešno gorivo. Tada računajte na bitno skuplji popravak automobila.