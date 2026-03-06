Znate li što sve može vaš pametni TV? Popisali smo sve genijalne trikove, bilo bi šteta da ih ne isprobate

Osim pametnih telefona, rijetko koji uređaj je u posljednjih desetak godina doživio toliku transformaciju kao televizor. Nekadašnji prijemnik zemaljskog signala danas je punokrvni pametni gadget, središte dnevnog boravka i prozor u beskrajan svijet digitalnog sadržaja. Većina korisnika, međutim, iskoristi tek djelić njegovog potencijala, svodeći ga na ulogu portala za Netflix, YouTube i druge streaming aplikacije. No, ispod naizgled jednostavnog sučelja operativnih sustava kao što su Google TV, Amazon Fire OS, LG webOS ili Roku OS, kriju se moćne funkcije koje mogu u potpunosti promijeniti vaše korisničko iskustvo, a da toga niste ni svjesni. Od bežičnog povezivanja slušalica do upravljanja pametnim svjetlima, vaš televizor može puno više nego što mislite.

Jedna od najkorisnijih, a često zanemarenih funkcija jest napredno glasovno upravljanje. Iako mnogi znaju da mogu reći "Pusti seriju La Casa de Papel", stvarna snaga leži u složenijim, konverzacijskim upitima. Umjesto mukotrpnog tipkanja po virtualnoj tipkovnici, asistentu poput Google Assistanta možete zadati naredbu kao što je "Pronađi mi znanstveno-fantastične filmove iz osamdesetih" ili "Pokaži mi filmove s Tomom Hanksom". No, tu mogućnosti tek počinju. Glasovne naredbe omogućuju i potpunu kontrolu nad funkcijama televizora, od promjene HDMI ulaza i podešavanja glasnoće do otvaranja postavki. U eri pametnih domova, glasovni asistent na TV-u može odgovoriti na pitanja o vremenskoj prognozi, sportskim rezultatima ili čak prikazati recepte, pretvarajući televizor u svestrani informacijski centar bez potrebe za daljinskim upravljačem.

Mogućnost preslikavanja zaslona (screen mirroring) s pametnog telefona na TV dobro je poznata, no moderna tehnologija nudi puno sofisticiranije opcije. Sustavi poput Google Casta ili Apple AirPlaya omogućuju "slanje" sadržaja na televizor, a ne samo puko preslikavanje. To znači da možete pokrenuti video na YouTubeu ili Netflixu na mobitelu, poslati ga na veliki ekran i nastaviti koristiti telefon za druge zadatke, dok se video neometano vrti na TV-u. Televizor u tom slučaju samostalno preuzima stream s interneta. Za one koji još uvijek čuvaju bogatu kolekciju filmova, serija i glazbe na računalima, aplikacije poput Plexa pretvaraju televizor u osobni streaming servis. Postavljanjem Plex media servera na računalo, možete bežično pristupiti cijeloj svojoj kolekciji s bilo kojeg pametnog TV-a u kući, uz elegantno sučelje s posterima i opisima, bez potrebe za spajanjem USB diskova.

Vjerojatno najuzbudljivija skrivena mogućnost modernih pametnih televizora jest igranje najnovijih PC i konzolnih igara bez potrebe za posjedovanjem skupog hardvera. Riječ je o gamingu u oblaku (cloud gaming), gdje se igra zapravo vrti na moćnim serverima, a na vaš TV se prenosi samo slika. Servisi poput NVIDIA GeForce Now, dostupni kao aplikacija na mnogim Google TV i Android TV uređajima, omogućuju vam povezivanje s vašim postojećim korisničkim računima na platformama kao što su Steam ili Epic Games i igranje naslova koje već posjedujete. Sve što vam je potrebno jest kompatibilni gamepad, koji se jednostavno povezuje putem Bluetootha, i stabilna internetska veza. Za najbolje iskustvo bez kašnjenja (latencije), preporučuje se spajanje televizora na internet putem mrežnog kabela umjesto bežične veze. Time vaš veliki ekran postaje prava igraća konzola, spremna za sate i sate zabave.

S obzirom na to da su tvrtke poput Googlea i Amazona predvodnici na tržištu pametnih kućnih uređaja, logično je da su tu funkcionalnost integrirale i u svoje TV platforme. Vaš televizor može postati centralno mjesto za upravljanje cijelim domom. Na Google TV-u, duljim pritiskom na "home" tipku na daljinskom upravljaču otvara se kontrolna ploča (Home Panel) s koje možete upravljati pametnim svjetlima, termostatima, pa čak i gledati prijenos uživo sa sigurnosnih kamera. Slično funkcionira i na Fire OS platformi uz pomoć Alexe. Komunikacija je dvosmjerna, pa tako putem pametnog zvučnika u drugoj sobi možete narediti TV-u da se ugasi ili pokrene određenu aplikaciju, povezujući tako cijeli ekosustav u jednu skladnu cjelinu.

Duboko u izbornicima postavki kriju se opcije koje mogu drastično poboljšati iskustvo gledanja, a jedna od najvažnijih je "Filmmaker Mode". Ova opcija, stvorena u suradnji s filmskim redateljima, isključuje sve agresivne obrade slike, poput zaglađivanja pokreta ("motion smoothing") koje filmovima daje neprirodan izgled sapunice. Uključivanjem ovog načina rada, slika se prikazuje točno onako kako je redatelj zamislio, s originalnim bojama i brojem sličica u sekundi. Za one koji vole gledati TV kasno navečer, a ne žele smetati ukućanima, tu je mogućnost povezivanja Bluetooth slušalica. Time ne samo da osiguravate mir u kući, već često dobivate i kvalitetniji zvuk od onog iz ugrađenih zvučnika. Konačno, funkcija "Screen Off" (Isključen zaslon) omogućuje slušanje glazbe ili podcasta putem TV zvučnika dok je ekran potpuno ugašen, čime se štedi energija i čuva životni vijek panela.