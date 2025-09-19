Reality Check Zmajske obilježava kraj godišnjih, ali i još jedan jubilej

Rekli bismo kako je kraj godišnjih odmora ipak i neki razlog za slavlje jer na kraju je ipak kod kuće najljepše. Pogotovo ako vas dočeka neko dobro pivo! Reality Check označava, dakle, povratak u stvarnost, odnosno završetak godišnjih odmora ove godine, barem onih ljetnih. A riječ je i o dobrom pivu. West Coast IPA podstil je koji se sada već etablirao kod naših neinkorporiranih pivara, gdje se radi o stanovitoj suprotnosti u odnosu na razvikaniju NEIPA-u. Kako već ime kaže, ovaj je podstil nastao na američkoj Zapadnoj obali, točnije u Kaliforniji, a karakterizira ga nešto izraženija gorčina i zahmeljenost uz nešto više alkohola te malo manje sočnosti. Da bi se dobila mješavina u kojoj se najviše ističu citrusi i borovina, a onda i nešto tropskog voća, korišteni su hmeljevi Citra, Centennial, Phantasma te hmeljna izvedenica YCH303 poznatih Yakima Chiefsa. Nema razloga ne popiti ovo pivo kako biste obilježili finiš godišnjeg. Ali i da biste se podsjetili kako je Zmajska pivovara prije 11 godina izbacila svoje prvo pivo za tržište, Pale Ale, koji je i dalje s nama predstavljajući okosnicu ponude ove prve novovalne pivovare u nas. Obljetnica znači i da je craft ovdje zaista uspio, da je pivski uživatelj dobio izbor koji je prije 11 godina bio gotovo nezamisliv, a to je da uz trojac ŽKP na policama imate i nešto sasvim drukčije.