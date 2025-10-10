Naši Portali
IZVOZIMO SVEGA 0,01 POSTO

Poljska pretekla Njemačku u izvozu važnog proizvoda za industriju, Hrvatska je najlošija u EU

Autor
Ljubica Gatarić
10.10.2025.
u 17:47

Poljski uspjeh u robotskoj industriji je fascinantan, a rezultat je poticaja iz EU, stabilnosti, poreznih olakšica i dobrih inženjera. Hrvatska zaostaje i u korištenju robota, ima ih tri puta manje od prosjeka EU

Hrvatska se s udjelom od 0,01 posto u ukupnom izvozu industrijskih robota Europske unije pozicionirala na posljednjem mjestu iza isto tako loših Estonije, Litve i Grčke, čiji je udio 0,02-0,04 posto. Slovenija sudjeluje u izvozu industrijskih robota s 0,23 posto udjela, dok liderstvo preuzima Poljska s impresivnim rastom udjela s 2 posto u 2014. godini na lanjskih 18 posto! Poljska više nije zemlja za montažu dopremljenih dijelova već je postala centar za automatiziranu proizvodnju, jaču i od one koju ima Njemačka. Vjetar u leđa Poljacima je dao dolazak automobilskih divova, no vodeće su automobilske tvrtke došle i u Slovačku, Mađarsku i Rumunjsku pa to nije značajnije utjecalo na njihovu proizvodnju industrijskih robota te im se udio u europskoj robotici kreće od 0,3 do 0,6 posto.

