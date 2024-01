Poticaji za ekovozila preskočili 2023., možemo li ih očekivati u ovoj godini?

Prvi put od 2014. godine, kada je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost počeo s javnim pozivima za kupnju ekološkog automobila uz državnu subvenciju, lani poticaji nisu podijeljeni. Nije raspisan ni javni poziv za prijave na poticaje. Zašto? Zapravo ne znamo točno, jer Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz cijelu 2023. godinu odgovarao nam je kako se radi na novom modelu i načinu provedbe programa. Preskočen je godinama uobičajeni lipanj, pa najavljeno predstavljanje novog modela najesen i stigla je 2024., a i dalje se ništa ne zna. Time su građani i tvrtke koji su planirali kupiti električno vozilo uz državne poticaje lani ostali zakinuti, a velike probleme u planiranju količina vozila imali su i trgovci kojima prodaja takvih vozila većinom ovisi upravo o subvencijama.

- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planira nastaviti sa sufinanciranjem energetski učinkovitih vozila. Program Vozimo ekonomično provodimo od 2014. godine te smo dosad za razne kategorije gotovo 8700 energetski učinkovitih vozila osigurali nešto više od 48 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Međutim, prije objave novog poziva u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar provodimo detaljnu analizu s ciljem prilagodbe dosadašnjeg načina sufinanciranja, uzimajući u obzir europsku praksu, iskustva provedbe programa u Hrvatskoj, prijedloge zainteresiranih dionika, ali i nacionalne ciljeve u transformaciji prometnog sustava. Provedena analiza rezultirat će parametrima za nastavak programa, uključujući način provedbe, modele, korisnike, kao i iznose financiranja - zadnje su informacije koje smo, još prošle godine, dobili od Fonda za zaštitu okoliša.

Neslužbene informacije ukazivale su da će novi model dodjele sredstava omogućiti dobivanje poticaja većem broju građana i tvrtki što znači da bi se iznosi poticaja koji su bili jedni od najvećih u Europi, primjerice, za električna vozila 9300 eura, trebali smanjiti. Isto tako, izbjegao bi se takozvani “najbrži prst”, odnosno odobravanje poticaja onome koji se najbrže prijavi.

Intencija je da se za poticaje može aplicirati tijekom cijele godine, a ne samo na određeni dan kad bude raspisan javni poziv, pa se količinom prijava toga dana probije proračun već za nekoliko sati. Međutim, zasad se još ništa konkretno ne zna o novom modelu poticaja, o iznosima ni kad bi novi krug prijava za subvencioniranje kupnje električnih automobila trebao započeti.

Podsjetimo, zadnji javni poziv bio je raspisan u lipnju 2022. godine prema modificiranom modelu u kojem su korisnici aplicirali za poticaje preko ovlaštenih trgovaca, a iznosi poticaja su bili do 70.000 kuna (9300 eura) za električno vozilo, do 40.000 kuna (5300 eura) za plug-in hibride te do 20 tisuća kuna (2650 eura) za električna vozila L1-L7 kategorije (električni mopedi, motocikli, četverocikli...).

Cjelokupni proračun za poticaje od 105 milijuna kuna (14 milijuna eura) rezerviran je za samo 50 minuta i, dakako, nisu svi koji su željeli poticaje iste i dobili. Podsjetimo, zadnja dva kruga dodjele poticaja obavljala su se preko ovlaštenih prodajnih mjesta na kojem bi kupci koji žele poticaje predali dokumentaciju i uplatili akontaciju za određeni model automobila, a prodavač bi ih prijavljivao na javni poziv za sufinanciranje ekoloških vozila. Određenog dana kad bi javni poziv bio otvoren, prijave od ovlaštenih trgovaca su se primale dok budžet za poticaje ne bi bio potrošen. Najtraženiji su,očekivano, bili jeftiniji električni automobili, poput Renault Twinga EV i Dacije Spring te Teslinog Modela 3.