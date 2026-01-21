Ovo vam više ne smiju naplatiti kroz režije: Mijenjaju se pravila za obračun u Njemačkoj, na neke stavke valja pripaziti

Svake godine ista situacija - stigne obračun režija, a vi se pitate jesu li svi troškovi opravdani. Za obračunsku godinu 2025. uvedena je važna promjena koju mnogi stanodavci još uvijek pogrešno primjenjuju, a koja će najmoprimce konačno osloboditi jedne obvezne naplate. Osim toga, i dalje se često pojavljuju troškovi koji su oduvijek bili nedopušteni, ali se ipak pogrešno zaračunavaju. Ako znate na što obratiti pažnju, lako ćete prepoznati što morate platiti, a što ne, piše Fenix.

Jedno od čestih pitanja koje se javlja prilikom obračuna režija odnosi se na administrativne (upravne) troškove. U Njemačkoj, ti troškovi nikada se ne smiju prebaciti na najmoprimce. To uključuje troškove upravitelja zgrade, vođenja najmova, knjigovodstva ili pravnog savjetovanja stanodavca. Čak i ako su ovi troškovi označeni kao „ostali troškovi“, oni su i dalje nedopušteni i stanodavci ih ne smiju naplaćivati.

Problemi mogu nastati i s troškovima domara (kućepazitelja). Ako domar osim fizičkih poslova obavlja i administrativne zadatke, taj se dio mora izdvojiti i ne smije se naplatiti najmoprimcima. Dopušteni su samo poslovi koji uključuju čišćenje, održavanje vrta ili redovito održavanje, dok se svi ostali troškovi, poput administrativnih, ne smiju raspodjeljivati među stanarima.

Kada su u pitanju popravci i održavanje, troškove popravaka i sanacija u Njemačkoj uvijek snosi vlasnik nekretnine. Ti troškovi ne smiju biti zaračunati najmoprimcima. Razlika između održavanja i popravka vrlo je važna održavanje sprječava kvarove i dozvoljeno je, dok su popravci koji uklanjaju već nastalu štetu nedopušteni kao trošak za najmoprimce.

Najvažnija promjena koja se odnosi na 2025. godinu tiče se naplate kabelske televizije. Zakon o modernizaciji telekomunikacija (TKMoG) ukinuo je obvezu zajedničke naplate kabelske televizije putem režija. To znači da ako nemate kabelsku TV, za 2024. godinu smije vam se naplatiti samo prvo polugodište, a ne cijela godina.

Od 2025. godine kabelska TV se više ne smije pojavljivati u režijskim troškovima. Ako želite i dalje koristiti kabelsku televiziju, morate sklopiti vlastiti ugovor s pružateljem usluge. Stanodavci sada mogu raskinuti stare zajedničke ugovore i više ne smiju raspodjeljivati troškove kabelske televizije među stanarima. Ako u posljednjem obračunu još uvijek vidite trošak za kabelsku televiziju za cijelu godinu, moguće je da je stanodavac koristio zastarjeli obrazac.

Za one koji će u Njemačkoj krajem 2026. dobiti obračun režija za 2025. godinu, to znači da u obračunu ne smije biti nikakvih troškova za kabelsku televiziju. Pažljivo provjerite obračun jer se trošak kabelske televizije može kretati u nekoliko stotina eura godišnje, a sada više nije dozvoljeno da bude uključeno u režije.