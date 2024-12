Sigurnost ovog automobila nadmašila je onu razvikanih europskih rivala

Kineski proizvođač električnih vozila Deepal, u biti podružnica kompanije Changan Automobile, na tržište je nedavno izbacio Deepal S07. U Kini košta upola manje od Tesle Y, čiji je konkurent – oko 22.000 eura. Taj srednje velik SUV model u Europu samo što nije stigao. Europske cijene još nisu poznate, a pretpostavlja se da će kretati od oko 58.000 eura. U Europi, pa tako i u Hrvatskoj, marku koja nastoji postati ozbiljan konkurent europskim proizvođačima trebao bi zastupati Stellantis. Deepal S07 razvijen je u suradnji s Huaweijem, a ostat će zapamćen kao najsigurniji od ukupno 41 modela koje je tijekom 2024. godine testirao EuroNCAP, europski program testiranja sigurnosti novih automobila. Od svih njih, vozača i odrasle putnike uvjerljivo najbolje štiti Deepal S07, koji je u toj kategoriji dobio 95% ukupnih bodova. Za zaštitu djece-putnika osvojio je 87% bodova. Pješake štiti sa 74-postotnom učinkovitošću, dok je za opremljenost sigurnosnim sustavima dobio 77% bodova. Sve zajedno, i više nego dovoljno za maksimalnih pet zvjezdica za sigurnost.

Deepal S07, dakle, električni je automobil, SUV srednje klase. Dug je 475 cm te je 162,5 cm visok i 193 cm širok. Razmak među osovinama iznosi mu 290 cm. U prtljažnik prima 445 do 1385 litara, plus 125 l u prednjem prtljažniku (frunk). Po pitanju snage, nudi 160 kW i 320 Nm, a deklarirani mu doseg s jednim punjenjem visokoučinkovite 79.97 kWh baterije iznosi 475 kilometara. Snagu prenosi na stražnje kotače, ubrzanje iz mirovanja do stotke traje 7,9 sekundi. Deepal S07 prvi u svijetu donosi patentiranu tehnologiju zaštite EV modela od hladnoće, koja mu zahvaljujući visokofrekventnom pulsnom grijanju bateriju čitavo vrijeme drži na optimalnoj temperaturi. Dizajniran u Italiji, u Torinu, Deepal S07 sportsku siluetu i futurističke dizajnerske elemente kombinira s naprednom tehnologijom.

U kabini dominira zakrivljena konzola inspirirana jahtama te 15,6-inčni centralni dodirni zaslon visoke razlučivosti koji se može za 15 stupnjeva zakrenuti lijevo, odnosno desno, radi bolje vidljivosti. Osim glasovnim komandama, pojedinim se funkcijama u vozilu (glazbom, pozivima, pa čak i fotografiranjem) može upravljati i gestom, laganim pokretom rukom. Automobil sam pokreće i gasi motor. Vozač treba samo sjesti i zavezati sigurnosni pojas – s pametnim ključem uza sebe – a vozilo će odraditi ostalo. Isto tako, kad vozač s ključem izađe iz njega, automobil će sam isključiti motor. Stakleni krov s el. sjenilom dio je serijske opreme, kao i brojni sigurnosni sustavi, uključujući kameru koja pokriva 360 stupnjeva oko automobila. Jamstvo na auto je sedam godina, ono na bateriju traje osam.