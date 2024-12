Ovo su najsigurniji automobili u Europi. Je li i vaš među njima?

Kineski proizvođač električnih vozila na tržište je izbacio Deepal S07 po cijeni upola manjoj od Tesline za Y, čiji je konkurent. Naslovi su to koji su preplavili medije na kineskom tržištu, kad je Deepal predstavio svoj novi srednje velik SUV model, s tamošnjom cijenom od oko 22.000 eura. U Europu samo što nije stigao. Tu će mu cijena biti veća – pretpostavlja se oko 58.000 eura, službeno nije potvrđeno – no i s tim bi iznosom bio konkurentan u svom segmentu. U Europi, pa tako i u Hrvatskoj, marku koja nastoji postati ozbiljan konkurent europskim proizvođačima trebao bi zastupati Stellantis. Deepal je podružnica kompanije Changan Automobile, a Deepal S07 razvijen u suradnji s Huaweijem. Zašto nam je to sada bitno? Deepal S07 najsigurniji je od svih automobila koje je u ovoj godini kroz brojne crash testove provukao EuroNCAP.

Ukupno je tijekom 2024. testiran 41 automobil. Od svih njih, vozača i odrasle putnike uvjerljivo najbolje štiti Deepal S07, koji je u toj kategoriji dobio 95% ukupnih bodova. Za zaštitu djece-putnika osvojio je 87% bodova. U kategoriji zaštite odraslih, s 93% bodova drugo mjesto dijele Volkswagen Passat, Škoda Superb i još jedan 'kinez', NIO EL6. Mercedes-Benz E-klase dobio je 92% bodova, čime treće mjesto također dijeli s kineskim modelom, budući da je na istoj razini sigurnosti i Maxus MIFA 7, ali jednak broj bodova ima i japanska Mazda CX-80. Kad je o djeci u autu riječ, Volkswagen Passat i Škoda Superb imaju po 87% bodova, kao i Maxus MIFA 7. NIO EL6 tu je na 85%, a Mercedes-Benz E-klase na 90 posto bodova. Mazda CX-80 djecu u autu štiti s 88-postotnom učinkovitošću. Dalje se po razini sigurnosti nižu Audi Q6 e-tron, zatim kineski Maxus eTerron 9 i Zeekr X, svi troje s po 91 posto bodova za zaštitu odraslih putnika. Iza njih su s 90 posto bodova Porsche Macan i MG HS. Manje od toga na EuroNCAP-ovu ocjenjivanju sigurnosti dobili su opet kineski Leapmotor C10 i Zeekr 001, zatim europski modeli Cupra Tavascan, Ford Capri, Ford Explorer, Škoda Kodiaq (svi po 89%).

S po 88% bodova za sigurnost slijede Volvo EX30 i XPENG G6, oba kineska, budući da su Kinezi vlasnici Volvo Carsa, dok je na 87% njemački Audi A5, a 85% bodova imaju japanski modeli Honda CR-V i Toyota C-HR. Manje bodova od toga, ali opet više od 80 posto, upisali su Hyundai Santa Fe, Lexus LBX, Mini Countryman, Subaru Forester, Subaru Crosstrek, Subaru Impreza i Volkswagen Tiguan. Svi dosad navedeni automobili – osim Honde CR-V i Hyundai Santa Fea sa standardnom opremom - zaslužili su maksimalnih pet zvjezdica za sigurnost. CR-V i Santa Fe petu su zvjezdicu dobili tek s dodatnim paketom sigurnosne opreme.

Slijede modeli s točno 80 posto bodova za zaštitu odraslih putnika, koji su upisali po četiri sigurnosne zvjezdice: Alpine A290 i Renault 5. Po četiri zvjezdice, s manje od 80% bodova za sigurnost odraslih putnika, dobili su i Mitsubishi ASX, Renault Captur, MG ZS Hybrid, Renault Symbioz.

Iako Jeep Avenger ima 79% bodova za zaštitu odraslih putnika, zbog slabije sigurnosne opreme i lošije zaštite pješaka ukupno je dobio samo tri zvjezdice. Na tri zvjezdice ostala je i Dacia Duster (70%), kao i Suzuki Swift (67%) te Ford Tourneo Custom sa standardnom opremom (s dodatnom opremom za sigurnost dohvatio je četvrtu zvjezdicu). Uz Swifta, manje od 70% bodova za sigurnost odraslih putnika ima još samo Ford Tourneo Courier. Nitko od testiranih 'kineza' nema manje od 75%, a i tih 75 posto upisao je MG ZS Hybrid, kojega malo tko percipira kao kineski model. Kineski modeli koji su nam još uvijek egzotika, koje još pogledavamo s oprezom jer su nedavno stigli, ili još nisu na našem tržištu, imaju 88 i više posto bodova na europskim testovima sigurnosti.