FOTO Veliki test tekućina za stakla: Ove se neće smrznuti ni na polarnoj hladnoći

Štednja nije uvijek dobra ideja. Znaju to jako dobro vozači koji su umjesto s kvalitetnom zimskom tekućinom za pranje vjetrobranskog stakla, koja se ne smrzava ni na temperaturama debelo ispod ništice, riskirali s lošim, razrijeđenim sredstvima ili su, pak, u spremnik utočili običnu ili destiliranu vodu. Zimi im to nekako dođe na isto... Voda ili loša tekućina zaleđena u sustavu za pranje vjetrobrana izgledan je rezultat takvog poteza. No, što kada ne svojom krivnjom završite s onesposobljenim sustavom za pranje vjetrobrana? Što kada ste kupili zimsku tekućinu, deklariranu da 'drži' i do -25 Celzijevih stupnjeva, a ona se smrzne u crijevu sustava ili u mlaznicama? Takav je scenarij, nažalost, moguć jer nisu sve tekućine jednako kvalitetne. Iako su zimske tekućine u pravilu deklarirane za temperature do 25 'negativaca', nisu sve jednako sposobne boriti se s takvom hladnoćom. Kako bismo utvrdili u kojoj su mjeri zimske tekućine za automobilska stakla u stanju izboriti se s niskim temperaturama, podvrgnuli smo ih temeljitom ispitivanju.

Testirali smo osam nasumično odabranih tekućina - u startu smo ih odabrali sedam, ali laboratorij koji je odradio testiranje istovremeno je testirao Pevexovu tekućinu, pa smo od njih preuzeli rezultate testiranja i za tog, osmog člana ispitne ekipe. Izvornu postavu čine Ina, Tifon, Clearglass, Pantherol, TQ, ADK i S-Budget. Svaku od tih tekućina podvrgnuli smo trostrukom ispitivanju. Najprije smo koristili povoljniji refraktometar dostupan svakom boljem auto servisu, potom laboratorijski Misco refraktometar te na kraju, uređaj za laboratorijsko testiranje osobina antifriza i tekućina za pranje automobilskih stakala. Refraktometar po lomu svjetlosti računa točku ledišta. Oba refraktometra za svaku od testiranih tekućina pokazala su malo odstupanje od rezultata iz profesionalnog uređaja, za +/- 1 stupanj. Profesionalni uređaj tekućine je testirao krioskopijom. Pritom su ovlašteni djelatnici u stroj stavili po dva uzorka iste tekućine - u svaku kivetu po 80 ml tekućine - i testirali su oba uzorka. Uređaj traži gdje je točka ledišta svakog od uzoraka (prema standardu ASTM D1177), pa se kao mjerodavan podatak u konačnici uzima prosjek rezultata od dva uzorka za svaku tekućinu.

Već je refraktometar kod nekih tekućina pokazao znatno odstupanje od deklariranih vrijednosti. Konkreno, po kvalitetnijem Misco refraktometru Tifonovoj tekućini točka ledišta je na -12 stupnjeva; Ininoj je na -26, Clearglassu na -17, jednako kao i ADK tekućini kupljenoj u Kauflandu i S-Budget zimskoj tekućini iz Spara. Sve su one deklarirane na -25 stupnjeva Celzija. Do toliko 'negativaca' trebao bi izdržati i Pantherol kupljen u CIAK trgovini, kojem je refraktometar pokazao prilično zadovoljavajućih -23. Tokićev TQ, pak, po refraktometru drži točno onoliko za koliko je i deklariran: do -25 Celzija. Na istoj je razini kvalitete Pevexov A1 Premium HDPE, dok je druga Pevexova tekućina (jeftinije pakiranje od 3l bez lijevka) deklarirana na -20, a po refraktometru joj je točka ledišta na -15.

Laboratorijski dio testiranja po dva uzorka od svake tekućine pokazao je ovakve rezultate: Tifonova tekućina ima točku ledišta na -13,26 stupnjeva Celzija, Inina na -26,9 (dakle, više od deklariranoga), Clearglass je na -18,68 °C, a ADK na -17,36 stupnjeva. Pantherolu je točka ledišta na -23,83 Celzijevih stupnjeva, S-Budgetu na -18,39, TQ-u na odličnih -24,89 °C, a Pevexu (3l) na -15,38 stupnjeva. Zašto je ovo važno, pogotovo jer su u našem podneblju zadnjih godina rijetke temperature niže od deset 'negativaca'? Između ostaloga, da se ne zaigrate, da dodavanjem vode ne razrijedite tekućinu deklariranu na -25 stupnjeva, vjerujući da je stvarnost usklađena s deklaracijom. Nažalost, kod većine nije usklađena pa ovdje nemojte štedjeti i dolijevati vodu u tekućinu već pripremljenu za korištenje. Također, iskazanim brojkama proizvođač kazuje da se tekućina do te temperature neće zalediti u spremniku no sam sustav duga je priča budući da je tekućina u crijevu i u u mlaznicama osjetljivija na smrzavanje nego u spremniku.

Bitno nam je bilo i iskustvo kupnje ovih tekućina. Ne očekujemo crveni tepih pred trgovinom, ali zna se što je red. Valja kazati da u kupnju tekućina za potrebe ovog ispitivanja nitko od nas nije išao sam, svugdje smo odlazili kao tim, da izbjegnemo rekla-kazala situacije. Od osam lokacija, na sedam smo uredno dobili račun i vraćen ostatak novca. Na Tifonovoj benzinskoj postaji pet litara zimske tekućine stoji 12,49 eura, pakiranje od litre platili smo 3,49 eura. GMT svoju zimsku tekućinu Clearglass prodaje po cijeni od 5,95 eura za pet litara, a 4,35 eura košta im pakiranje od tri litre. U Ini je cijena 6,59 eura za tri litre, odnosno 2,79 eura valja dati za ono od litru. Tokićev TQ stoji 3,82 eura za tri litre, dok je pakiranju od jedne litre cijena 1,59 eura. Za pet litara S-Budget tekućine treba dati 4,99 eura. Pet litara kvalitetnije Pevex A1 Premium HDPE tekućine (u kanistru s praktičnim lijevkom, deklarirana do -25 °C) stoji 5,29 eura, odnosno 2,99 eura je pakiranje od tri litre, bez lijevka (deklarirana do -20 °C), no ovdje nije riječ o istim tekućinama – različit im je proizvođač, pa i kvaliteta. Iz CIAK trgovine, pak, otišli smo s odlukom da se tamo kao kupac više ne vraćamo. "Osam eura", kazao nam je djelatnik, naplaćujući pakiranje od pet litara Pantherol tekućine, s praktičnim nastavkom za lakše točenje.

Puno? Korektno? U tom trenutku još nismo znali jer nam je to bilo prvo mjesto na kojem smo kupovali. Minus je u startu bio što nigdje na paleti s tim tekućinama, a ni oko nje, nije bila jasno istaknuta cijena, pa smo na blagajnu došli u blaženom neznanju. Djelatnik nam je u tom trenutku mogao reći što god je htio. "Osam eura", kazao je. Pružili smo 20 i dobili 12 eura nazad. U čemu je problem? Pa račun isprintan na A4 papiru presavinuli smo i spremili u auto, zajedno s tekućinom. Račun na kojem uredno piše 7,76 eura. Djelatnik je bez imalo srama izgovorio 24 centa veću cijenu, a tako je i naplatio. Potom smo ušli u Kaufland, po ADK tekućinu koju smo (za 5 litara) platili 3,99 eura. Tamo je u tom trenutku bila aktualna akcija u kojoj smo mogli dva peciva kupiti za 24 centa. Ona 24 centa iz CIAK-a. Nije do 24 centa, nego do tretmana kupca. Možda djelatnik nije imao sitnog novca. Trebao je reći, pa bismo platili sitnijim novcem ili karticom, ili bismo odmahnuli rukom na ta 24 centa. Na ovakvo omalovažavanje ne možemo odmahnuti rukom. Šteta, jer Pantherol tekućina pokazala se dobrom, točka ledišta joj je jako blizu deklarirane vrijednosti, a u ovom velikom pakiranju po litri stoji 1,55 eura. Ako vam ne naplate previše.