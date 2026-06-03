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Posjedujete neki od ovih auta? Imamo loše vijesti, lopovi ih u posljednje vrijeme obožavaju

Pexels
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 15:34

Djelomično ili potpuno kasko osiguranje obično pokriva štetu, dok vlasnici s osnovnim osiguranjem moraju troškove snositi sami

Njemačka je suočena s rastućim problemom krađa katalizatora, upozorava ADAC. Posebno su ugrožena starija vozila s benzinskim motorima, jer lopovi ciljaju vrijedne plemenite metale unutar katalizatora - platinu, paladij i rodij, čija cijena može dosegnuti i 150.000 eura po kilogramu, prenosi Fenix.

Razlog sve češćih krađa krije se u vrijednim plemenitim metalima koje katalizatori sadrže – platini, paladiju i rodiju. Najtraženiji je rodij, čija cijena na tržištu doseže i oko 150.000 eura po kilogramu. Upravo zbog ove izuzetne vrijednosti kriminalci sve češće ciljaju vozila kod kojih je katalizator lako dostupan i jednostavan za uklanjanje.

Prema podacima ADAC-a, najugroženiji su stariji automobili čiji je katalizator smješten ispod podnice vozila. Među modelima koji se najčešće pojavljuju na policijskim izvješćima nalaze se VW Polo III (1994.–2001.), Opel Astra G (1998.–2005.), Toyota Prius III (2009.–2016.), Mitsubishi Carisma (1995.–2004.), Mitsubishi Space Wagon (1998.–2002.), Seat Arosa, VW Lupo i Honda Jazz. Kod modernijih vozila katalizatori se uglavnom ugrađuju bliže motoru, što značajno otežava krađu i smanjuje rizik od gubitka dijela.

Zaštita automobila postaje ključna. Najsigurnije je vozilo parkirati u zaključanoj i zatvorenoj garaži. Ako to nije moguće, stručnjaci savjetuju parkiranje na prometnim i dobro osvijetljenim mjestima, gdje lopovi teže djeluju neopaženo. Dodatnu sigurnost pružaju alarmni sustavi s detektorima vibracija ili nagiba. Napredniji sustavi mogu vlasniku odmah poslati obavijest putem mobilne aplikacije. No, ugradnja ovakvih uređaja u starija vozila može biti tehnički zahtjevna i zahtijeva dodatna ulaganja.

Posljedice krađe katalizatora mogu biti ozbiljne. Vozilo više ne zadovoljava zakonske uvjete za promet, a ispušni sustav postaje znatno bučniji. Nerijetko je potrebno organizirati prijevoz automobila vučnom službom ili prikolicom, dok troškovi popravka i ugradnje novog katalizatora često prelaze 1.000 eura. Dobra vijest za vozače s djelomičnim kasko osiguranjem (Teilkasko) jest da ono u pravilu pokriva štetu nastalu krađom katalizatora. Isto vrijedi i za vozače s punim kasko osiguranjem. S druge strane, vlasnici vozila s obveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti sami moraju snositi trošak zamjene.

Stručnjaci stoga vozačima starijih benzinskih automobila savjetuju da posebnu pažnju obrate na mjesto parkiranja i razmotre dodatne mjere zaštite – od alarmnih sustava i sigurnih parkinga do privremenih mehaničkih blokada ispod vozila – kako bi smanjili rizik od neugodne i skupe krađe. Krađe katalizatora ne samo da pogađaju pojedince, već i industriju i tržište rabljenih dijelova, dok kriminalci profitiraju od rasta cijena plemenitih metala i sve veće potražnje. U kontekstu sve većih financijskih gubitaka i osiguranja, prevencija ostaje najpouzdanije rješenje.

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Ključne riječi
Njemačka adac auto Barkod

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