Stručnjaci objasnili novosti koje čekaju vozače od srpnja: 'Ne smetaju vam, a mogu spriječiti teške nesreće'

Vožnja novim automobilima uskoro će postati znatno sigurnija zahvaljujući uvođenju naprednih sustava koji prate stanje vozača i reagiraju u kritičnim situacijama. Europske prometnice uskoro bi trebale biti dom za tehnologiju koja može pratiti vozača u stvarnom vremenu i spriječiti mnoge nesreće.

Prvi sustav osmišljen je za automatsko signaliziranje hitnog kočenja. Ako sustav detektira opasnu situaciju, kočiona svjetla i pokazivači smjera počinju treperiti, šaljući jasan signal vozačima iza. “Sustav daje vozačima dovoljno vremena da reagiraju, čak i u najkritičnijim situacijama,” pojašnjava Sinan Alispahić iz HAK-a za Dnevnik.hr.

Drugi sustav prati lice vozača i njegove reakcije. Umor i distrakcije česti su uzroci nesreća, posebno na autocestama. Kamera detektira kad vozač makne pogled s prometnice ili koristi mobilni telefon te aktivira zvučni alarm. “Rano prepoznavanje umora i distrakcija može značajno smanjiti broj nesreća,” napominje za Dnevnik.hr dekan Fakulteta prometnih znanosti Marko Šoštarić. Sustavi također prate sitne znakove distrakcije, omogućujući intervenciju prije nego dođe do kritične situacije. Oba sustava zajedno imaju potencijal smanjiti broj smrtno stradalih u prometu i do 30 posto, a stručnjaci ističu da bi mogli spasiti tisuće života: prošle godine u EU je u prometu poginulo 19.400 osoba.

Napredne funkcije sustava uključuju i automatsku blokadu vozačevih ometajućih aktivnosti: ako se detektira distrakcija, sustav odmah upozorava i vozača i okolne sudionike u prometu. Alarmni sustavi opremljeni senzorima nagiba i vibracija dodatno povećavaju sigurnost, posebno kod starijih vozila. Napredniji sustavi mogu odmah obavijestiti vlasnika putem mobilne aplikacije ili pametnog telefona, čime se smanjuje rizik od ozbiljnih nesreća.

Struka ističe da bi sustave trebalo zaključati i onemogućiti isključivanje u postavkama. “Oni ne smetaju vozaču, a mogu spriječiti teške nesreće,” dodaje Šoštarić. Vozači su zasad pozitivno reagirali, prepoznajući korist tehnologije u prevenciji prometnih nesreća. Novi sigurnosni sustavi planiraju se uvesti na europske prometnice već idućeg mjeseca, što znači da vozači mogu očekivati značajnu promjenu u načinu na koji tehnologija pomaže u očuvanju života na cestama.