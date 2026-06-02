Hrvatski autoklub ove godine obilježava 120 godina kontinuiranog djelovanja, čime se svrstava među najstarije i najdugovječnije organizacije civilnog društva u Hrvatskoj. Osnovan 1906. godine - točnije, 1. lipnja 1906. u hotelu Royal u Ilici - kao Prvi hrvatski automobilni klub, Hrvatski autoklub tijekom više od jednog stoljeća izrastao je u organizaciju koja danas okuplja više od 235.000 članova te svakodnevno pruža informacije, pomoć i podršku vozačima diljem Hrvatske. Služba pomoći na cesti krenula je sa svima poznatih šest žutih Fićeka, a danas se na pozive vozača odaziva puno brojnija i opremljenija ergela automobila, kombija, vozila za vuču. „Tijekom 120 godina postojanja Hrvatski autoklub kontinuirano se razvijao zajedno s prometom, tehnologijom i potrebama građana. Ono što se nije promijenilo jest naša predanost sigurnosti svih sudionika u prometu te pružanju pouzdanih informacija i pomoći na cesti. Ponosni smo na povjerenje koje uživamo među članovima i građanima te na doprinos koji desetljećima dajemo sigurnosti hrvatskih cesta“, istaknuo je predsjednik Hrvatskog autokluba Ivo Bikić.

Hrvatski autoklub slavi 120 rođendan: od šest žutih Fićeka do više od 235.000 članova

Na današnjem susretu s medijima sudjelovali su predsjednik Hrvatskog autokluba Ivo Bikić, zamjenik predsjednika dr. sc. Marinko Jurčević i glavni tajnik Željko Mijatović, koji su predstavili ključne trenutke iz bogate povijesti organizacije te aktivnosti koje slijede u godini obilježavanja obljetnice. Tom su prilikom prikazani i kratki video sadržaji inspirirani poviješću Hrvatskog autokluba, izrađeni uz pomoć umjetne inteligencije, kao i novi imidž video kojim je najavljena nadolazeća komunikacijska kampanja. Obilježavanje 120. obljetnice nastavit će se tijekom cijele godine kroz niz projekata, događanja i aktivnosti kojima će Hrvatski autoklub dodatno naglasiti svoju ulogu u promicanju sigurnosti cestovnog prometa, edukaciji građana i pružanju pomoći vozačima na hrvatskim cestama.