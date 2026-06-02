Veliki zaokret

Nekad su vozači birali kompromise, danas traže auto koji može sve

Ford Puma
VL
Autor
Promo
02.06.2026.
u 09:48

Europski kupci očito su prepoznali formulu koja spaja svakodnevnu praktičnost, moderan karakter i dvije različite pogonske opcije za različite navike vožnje

Nekada se od gradskog automobila očekivalo da bude malen, praktičan i jednostavan za parkiranje. Od obiteljskog se očekivalo da ima dovoljno prostora, a od automobila za dulje relacije da bude udoban i pouzdan. Danas su te granice sve manje jasne. Vozači sve češće traže jedan automobil koji može pratiti različite ritmove svakodnevice, od jutarnje gradske gužve i poslovnih obaveza do vikend putovanja, obiteljskih planova i spontanih odlazaka izvan grada.

Upravo zato kompaktni crossoveri posljednjih godina zauzimaju sve važnije mjesto na europskom tržištu. Dovoljno su praktični za grad, dovoljno prostrani za svakodnevne potrebe i dovoljno svestrani da ne traže velika odricanja. Kupci više ne žele automobil kojem se moraju prilagođavati, nego model koji se može prilagoditi njima.

Jedan od automobila koji je vrlo jasno odgovorio na takva očekivanja je Ford Puma. Model koji je krenuo iz kompaktnog crossover segmenta danas iza sebe ima važnu europsku prekretnicu: u tvornici Ford Otosan Craiova u Rumunjskoj proizveden je milijunti primjerak Pume. Taj podatak nije samo proizvodni jubilej, nego potvrda da je Ford pronašao formulu koja odgovara navikama velikog broja europskih vozača.

Milijun razloga za uspjeh

Puma je Fordov najprodavaniji putnički automobil u Europi u 2025. godini, a u Ujedinjenom Kraljevstvu bila je najprodavaniji automobil uopće u 2023., 2024. i 2025. godini. Iza takvih rezultata rijetko stoji samo jedan razlog. U Puminom slučaju riječ je o kombinaciji dizajna, učinkovitosti, praktičnosti i osjećaja u vožnji zbog kojeg automobil ne ostaje samo racionalan izbor.

Kupci danas od automobila očekuju više od prijevoznog sredstva. Žele da bude dovoljno jednostavan za svakodnevicu, dovoljno ugodan za dulje vožnje i dovoljno pametan da im olakša male logističke izazove koji se ponavljaju iz dana u dan. Upravo zato rješenja poput dodatnog prostora ispod poda prtljažnika nisu samo tehnički detalj. Pumin MegaBox, kao i GigaBox kod potpuno električne Pume Gen E, pokazuju koliko praktičnost može biti važna kada automobil treba pratiti stvaran život, a ne idealne uvjete iz kataloga.

Struja ili hibrid? Može oboje

Jedna od važnih prednosti Pume je i to što kupcima ne nameće samo jedan odgovor na pitanje kako žele voziti. Potpuno električna Puma Gen E namijenjena je onima koji većinu svakodnevice provode u gradu i žele tišu, jednostavniju i učinkovitiju vožnju. S dosegom do 376 kilometara i mogućnošću punjenja od 10 do 80 posto za 23 minute, zamišljena je za vozače koji žele električni automobil, ali bez osjećaja da moraju stalno planirati svaki kilometar.

S druge strane, EcoBoost hibrid ostaje izbor za one koji žele učinkovitost, ali i poznatu fleksibilnost benzinskog motora. Posebno je praktičan za vozače koji tijekom tjedna kombiniraju gradsku vožnju, otvorenu cestu, obiteljske obaveze i vikend putovanja. Automatski mjenjač dodatno pojednostavljuje svakodnevnu vožnju, dok prtljažnik od 456 litara s MegaBoxom zadržava onu praktičnu stranu zbog koje je Puma postala prepoznatljiva.

Zato milijunti proizvedeni primjerak nije samo brojka koja dobro zvuči u priopćenju. To je znak da su europski kupci prepoznali automobil koji se ne pokušava uklopiti u samo jednu ulogu. Puma je kompaktna, ali nije ograničena. Praktična je, ali ne djeluje dosadno. Učinkovita je, ali zadržava karakter. A u vremenu u kojem se od automobila očekuje da prati posao, obitelj, grad, putovanja i slobodno vrijeme, upravo ta prilagodljivost postaje jedan od najjačih aduta.

