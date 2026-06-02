Sa svojim ste tinejdžerom usred bitke oko vožnje? Evo kako do besplatne pomoći

Dijelite li dom s tinejdžerom ili tinejdžericom, veliki su izgledi da ste upravo usred epske bitke za vozačku dozvolu. Možda onu A1 kategorije, za motocikl. Čestitamo... Sigurno vas neće utješiti ni spoznaja da niste jedini. No, mogao bi pomoći prometni vodič za tinejdžere i roditelje "Ključ za prometnu samostalnost", novo izdanje edukativnog programa Prometna abeceda. Autorica novog prometnog vodiča je Večernjakova novinarka i urednica Sandra Mikulčić. Novi prometni vodič može se besplatno preuzeti na edukativnom portalu Prometne abecede, u partnerstvu sa Suzukijem. Cilj je ove spoznaje i savjete učiniti dostupne svima, kako bi se smanjio jaz između tinejdžera i roditelja te kako bi se budućim vozačima pomoglo oko njihovih prvih pravih vozačkih koraka. "Ključ za prometnu samostalnost" možete preuzeti ovdje.

Roditelji, naime, misle da su tinejdžeri nezreli i neodgovorni. Da im se ništa ne može dokazati. Tinejdžeri misle da su roditelji zastarjelih nazora, naporni i da im nimalo ne vjeruju. I jedni i drugi frustrirani su zbog svojih uvjerenja i željeli bi utjecati na drugu stranu. Naravno, to im ne uspijeva. Jaz je sve veći. Mora li biti tako? Ne mora, ali drukčiji scenarij i od roditelja i od tinejdžera traži puno razumijevanja i rada - kako na sebi tako i na međusobnom odnosu. To posebno vrijedi kad se roditelji i tinejdžeri ne uspijevaju usuglasiti oko nečega što im je jako bitno. Među većim su sukobima obično i oni oko vozačke dozvole te prvih samostalnih kilometara svakog mladog vozača. Ključ uspjeha u rješavanju takvih problema u razumijevanju je - s obje strane.

Tek kad roditelj shvati da njegovu još maloljetnom djetetu mjesto u autoškoli predstavlja ogroman korak prema zrelosti i samostalnosti, bit će spreman za dijalog. Tek kad tinejdžer prihvati da roditelj nikada neće prestati strahovati nad sigurnosti svoga djeteta, prihvatit će kompromis. Zahtjevnost svakodnevnih prometnih situacija dodatno otežava pronalazak rješenja u kojemu bi se obje strane mogle naći. Vodič "Ključ za prometnu samostalnost" nastoji međusobno približiti stavove roditelja i tinejdžera, s ciljem da budući vozači u prometu budu što uspješniji i sigurniji. Za njegovo preuzimanje s Prometne abecede nije potrebna nikakva prijava; nije potrebno ostaviti podatke. Potrebno je samo pročitati savjete, uvažiti argumente i smireno ući u raspravu oko e-romobila, motocikla i automobila.