Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 74
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZANIMLJIVO

Znate li čemu služe one tanke salvete u slastičarnama? Čine se beskorisnima, ali zapravo imaju važnu funkciju

pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
30.05.2026.
u 12:00

Manji format znatno je jeftiniji od klasičnih salveta i zauzima manje prostora u slastičarnici. Budući da se tijekom sezone potroše tisuće takvih papirića, razlika u cijeni i skladištenju za prodavače nije zanemariva

Gotovo svatko tko je ikada kupio sladoled u kornetu zna za one male, tanke i krute papiriće koje dobijemo uz njega. Na prvi pogled djeluju kao najnepraktičnije salvete na svijetu: premale su, slabo upijaju i teško da mogu poslužiti za ozbiljnije brisanje ruku.

No, razlog je jednostavan. Kako piše t-online, one izvorno uopće nisu zamišljene kao klasične salvete. Njihova glavna funkcija je praktična i higijenska. Mali papir služi kao zaštitni sloj između ruke i korneta, pa prodavač ne mora izravno dodirivati vafl, a kupac ne drži kornet golim rukama. Istodobno pomaže i kod otopljenog sladoleda jer barem djelomično sprječava da se kornet lijepi za prste.

Osim toga, takvi se papirići koriste i kao mali podmetači. U slastičarnicama mogu spriječiti zveckanje posuđa na pladnjevima, zaštititi površinu stola i pomoći da posluživanje izgleda urednije. I njihova neobična tekstura ima razlog. Papir je gladak i krut jer često služi i kao reklamni prostor. Na njemu se mogu jasno otisnuti ime slastičarnice, logotip ili drugi promotivni detalji. Mekša i upijajuća salveta lakše bi se deformirala, zalijepila za kornet ili raspala u dodiru s vlagom.

Veličina također nije slučajna. Manji format znatno je jeftiniji od klasičnih salveta i zauzima manje prostora u slastičarnici. Budući da se tijekom sezone potroše tisuće takvih papirića, razlika u cijeni i skladištenju za prodavače nije zanemariva. Tu je i ekološki razlog. Za jedan kornet najčešće nije potrebna velika salveta, pa manji komad papira znači manje otpada. Kada se to pomnoži s velikim brojem prodanih sladoleda, ušteda materijala može biti značajna.

Zato ti mali, kruti papirići možda nisu najbolji za brisanje ruku, ali nisu ni beskorisni. Njihova je svrha da posluživanje sladoleda bude higijenskije, praktičnije, jeftinije i s manje otpada.

Ovo morate znati na paklenim vrućinama: Imamo sedam stručnih savjeta za najbolju zaštitu guma i tijekom visokih temperatura
Ključne riječi
sladoled Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!