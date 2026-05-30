Znate li čemu služe one tanke salvete u slastičarnama? Čine se beskorisnima, ali zapravo imaju važnu funkciju

Gotovo svatko tko je ikada kupio sladoled u kornetu zna za one male, tanke i krute papiriće koje dobijemo uz njega. Na prvi pogled djeluju kao najnepraktičnije salvete na svijetu: premale su, slabo upijaju i teško da mogu poslužiti za ozbiljnije brisanje ruku.

No, razlog je jednostavan. Kako piše t-online, one izvorno uopće nisu zamišljene kao klasične salvete. Njihova glavna funkcija je praktična i higijenska. Mali papir služi kao zaštitni sloj između ruke i korneta, pa prodavač ne mora izravno dodirivati vafl, a kupac ne drži kornet golim rukama. Istodobno pomaže i kod otopljenog sladoleda jer barem djelomično sprječava da se kornet lijepi za prste.

Osim toga, takvi se papirići koriste i kao mali podmetači. U slastičarnicama mogu spriječiti zveckanje posuđa na pladnjevima, zaštititi površinu stola i pomoći da posluživanje izgleda urednije. I njihova neobična tekstura ima razlog. Papir je gladak i krut jer često služi i kao reklamni prostor. Na njemu se mogu jasno otisnuti ime slastičarnice, logotip ili drugi promotivni detalji. Mekša i upijajuća salveta lakše bi se deformirala, zalijepila za kornet ili raspala u dodiru s vlagom.

Veličina također nije slučajna. Manji format znatno je jeftiniji od klasičnih salveta i zauzima manje prostora u slastičarnici. Budući da se tijekom sezone potroše tisuće takvih papirića, razlika u cijeni i skladištenju za prodavače nije zanemariva. Tu je i ekološki razlog. Za jedan kornet najčešće nije potrebna velika salveta, pa manji komad papira znači manje otpada. Kada se to pomnoži s velikim brojem prodanih sladoleda, ušteda materijala može biti značajna.

Zato ti mali, kruti papirići možda nisu najbolji za brisanje ruku, ali nisu ni beskorisni. Njihova je svrha da posluživanje sladoleda bude higijenskije, praktičnije, jeftinije i s manje otpada.