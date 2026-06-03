ADAC uputio obavijest turistima koji posjećuju Hrvatsku: 'Ako idete ovdje, isplanirajte dodatno vrijeme za put'

Njemački ADAC savjetuje vozačima koji ove i iduće godine kreću put krajnjeg juga Hrvatske da isplaniraju dodatno vrijeme za vožnju. Razlog leži u tome što će Pelješki most na državnoj autocesti D8, ključna poveznica s dubrovačkim područjem, biti predmetom opsežnih radova zbog obnove.

Radovi su planirani od listopada 2026. do svibnja 2027., izvan glavne turističke sezone, kako bi se smanjila mogućnost zastoja u prometu. Iako će promet ostati otvoren, povremeni prekidi i usporenja gotovo su neizbježni tijekom izvođenja zahvata. Cilj obnove je spriječiti prodor vlage i soli u konstrukciju što dovodi do korozije čeličnih elemenata mosta, koji je izgrađen i pušten u promet tek 2022. godine, ali je ustanovljeno da traži preventivnu intervenciju zbog površinskih pukotina na stupovima.

Za vozače koji žele izbjeći moguće zastoje dostupna je alternativa kroz Neumski koridor preko Bosne i Hercegovine. Ova ruta je nešto kraća od autoceste D8, ali često je opterećena dužim čekanjima na graničnim prijelazima zbog provjera putovnica i carine jer se radi o prelasku izvan granica Europske unije. Zbog toga vozačima koji putuju u turističkoj sezoni iz ADAC-a preporučuju da unaprijed provjere stanje prometa i imaju plan B za putovanje prema dubrovačkom području.

Turisti iz Njemačke već tradicionalno čine najbrojniju skupinu stranih posjetitelja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Nijemci su u 2025. ostvarili najviše noćenja među stranim gostima - oko 20 milijuna noćenja u komercijalnim smještajima od siječnja do rujna, što čini gotovo 25 posto ukupnih noćenja turista iz inozemstva u Hrvatskoj.

U rujnu 2025., u Hrvatskoj je zabilježeno 3,8 milijuna noćenja turista iz Njemačke, što je oko 33,6 posto svih noćenja stranih gostiju u tom mjesecu. To potvrđuje koliko je njemačko tržište ključno za domaći turizam, posebno na Jadranu i u južnim regijama, koje su najveći potencijalni korisnici prometnica poput autoceste D8 i Pelješkog mosta.