Odlična La Divine Franc Armana stigla je u veselju i uz dašak povijesti

Vinarija Franc Arman predstavila je svoje vino La Divine uistinu na najbolji način, uz pjesmu, dobar zalogaj i u veselom društvu. Onako kako bi se doličilo jer vino je, ipak, ponajprije alat druženja i uživanja. La Divine je svakako vino uz koje se može uživati, i to dugo. Riječ je o kupaži sauvignona i malvazije koja je, zapravo, dobivena sasvim slučajno.

Foto: Matej Marjanović

- Sve je krenulo tako što smo 2020. godine neplanirano nakon punjenja imali višak sauvignona te smo ga ostavili da stoji u podrumu u inoks bačvama. Prošlo je četiri godine i odlučili smo ga degustirati, pa smo tako uvidjeli da vino ima golem potencijal, aromatski i okusno. Bilo je iznimno kompleksno, a kako bismo mu dodali onaj posebni touch istarskog podneblja priljubili smo mu malvaziju, rekao je na prezentaciji Oliver Arman dodajući da je malvazija ujedno ublažila postojeći intenzitet arome odležanog sauvignona.

Taj cuvee omjera 6:4 u korist sauvignona doista je odlično bijelo vino, s dovoljno moći, bogatog aromatskog profila, slasno, dobre strukture. Obje su sorte berbe 2020. a nakon blendanja kupaža je odležavala šest mjeseci u hrastovim bačvama a nakon buteljiranja odležalo godinu dana u bocama da bi onda bilo predstavljeno javnosti. Za prezentaciju je odabrana jedna od najboljih zagrebačkih vinoteka, MIVA Gordana Mohora koji je doista osoba koja zna cijeniti i ocijeniti kada je nešto dobro. Samu je prezentaciju organizirala agencija Croatia by the Glass koja je puno poznatija po vinskim turama a vodi je vinski stručnjak Tomislav Tuđen. Ono što i nas veseli obzirom na dugotrajnu suradnju jest nastavak kreiranja etiketa za vina vinarije Franc Arman u nagrađivanom rovinjskom studiju Tumpić/Prenc. Kulminacija te suradnje bilo je oblikovanje pakovanja za teran ove vinarije koje je odnijelo doista pregršt nagrada u svijetu.

Foto: Matej Marjanović

Ovdje je priča malo drugačija, više povijesna, jer nova je etiketa, kako kažu iz vinarije, svojevrsni prikaz drevne legende po kojoj su vile, predivne i moćne Le Divine, sagradile impozantnu Arenu u Puli. Bile su to vile graditeljice koje su čovjeku mogle podariti sreću, pa su tako jedne noći vukle kamenje s Učke i slagale ga u krug. Kad je svanulo i zakukurikao prvi pijetao morale su, kao stvorenja noći, prekinuti posao i otići, pa je zato Arena ostala nedovršena. No kasnije su, asocira vinska etiketa, došle do Vižinade i pomogle sagraditi i pitoreskno selo Narduči. Kako bi ukazali na veličanstvenost pulske Arene u Franc Arman vinariji odlučili su ne samo staviti Arenu na etiketu, nego i puniti vino u boce od jedne i pol litre koje svojom veličinom asociraju na impozantnost te građevine.