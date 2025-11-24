Mlado maslinovo ulje iz Istre - Cadenela Novello predstavljen u galeriji Kolekcionart

U galeriji Kolekcionart u Zagrebu predstavljeno je Cadenela Novello, mlado ekstra djevičansko maslinovo ulje obitelji Lupieri iz južne Istre. Maslinar Andrea Lupieri, supruga Tina i kći Elena, koja je za ovu prigodu pripremala zanimljive koktele na bazi maslinovog ulja i votke, otkrili su priču o uspjehu, ali i trudu koji je potreban kako bi se došlo do ovako vrhunskog proizvoda s tradicijom.

Andrea Lupieri objašnjava kako je brend Cadenela izrastao iz obiteljske priče koja traje već generacijama: „Svaka kap Cadenela ulja ima svoju priču. Na našem imanju u južnoj Istri uzgajamo više od 10.000 organskih maslina na 40 hektara zemlje, a cijeli proces proizvodnje od maslinika do boce, odvija se kod nas. To nam omogućuje potpunu kontrolu nad svakim korakom, ali i odnos prema okolišu koji želimo njegovati.“

Maslinici obitelji Lupieri certificirani su kao organski. Primjenjuju kontrolirano navodnjavanje, potiču bioraznolikost uzgojem različitih sorti te imaju vlastitu uljaru, što smanjuje potrebu za transportom i omogućuje preradu u optimalnom roku. „Jedna boca donosi rezultat niza odluka, odgovornog uzgoja i vrlo jasne ideje o tome kako želimo raditi“, kaže Lupieri.

Ovogodišnjem portfelju pridružilo se i mlado ulje Cadenela Novello, koje u prva dva mjeseca u boci zadržava svoj prepoznatljiv, slojevit aromatski profil. Riječ je o ulju koje se tradicionalno producira nakon berbe i predstavlja najizravniji izraz svježine masline.

Proces prerade započinje odmah nakon berbe. „Od trenutka kada maslina padne s grane, do prerade prođe najviše šest sati. To je važno kako bi se očuvale nutritivne vrijednosti, sortne karakteristike i autentičnost ulja“, objašnjava Lupieri. Sortiment Cadenela ulja obuhvaća različite profile, od blagih do pikantnih, prilagođenih raznim kulinarskim potrebama.

Tri temeljna ulja – Cadenela For Kids, Cadenela Cuvée i Cadenela For Meat – razvijena su kako bi pokrila širok raspon gastronomskih navika i navika korištenja ulja u domaćoj i profesionalnoj kuhinji. Ulje Buža, koje se koristi u For Kids, ističe se blagim voćnim bilješkama, dok Cuvée donosi uravnoteženu mješavinu istarskih sorti. S druge strane, Bianchera korištena u For Meat nudi snažniji, pikantniji profil.

Lupieri navodi kako je ime brenda preuzeo iz obiteljske tradicije. „Cadenela je naš obiteljski nadimak, a u vodnjanskom, bumbarskom dijalektu označava cvijet masline. Moj je djed imao nekoliko stabala, no moj otac je bio taj koji je na neki način započeo priču kakvu danas vodimo. Vratio se zemlji, a ja sam se, premda sam radio kao pravnik u pomorstvu, u masline zaljubio gotovo odmah.“

Dodaje kako je upravo nedostatak početnog znanja bio jedan od glavnih motiva za učenje: „Nisam dolazio iz agronomskog svijeta, ali me svaki mali uspjeh gurao dalje. U jednom trenutku više nije bilo riječ o hobiju, već o pravoj strasti. Ulje je za mene srce masline, u njemu se osjeti i terroir i rad i sve odluke koje donosiš. Upravo ta transparentnost proizvoda bila je razlog da se profesionalno posvetimo ulju.“

Cadenela Novello, kao limitirano izdanje mladog ulja, nosi i novi vizualni identitet. „Novello je za nas povratak početku, povratak cvijetu masline. Taj mali, gotovo neprimjetan cvijet početak je svega. Željeli smo taj trenutak simbolički vratiti u fokus“, kaže Lupieri. Etiketu potpisuje umjetnik Valter Černeka, koji već godinama oblikuje izgled Cadenela bočica.

Za ovu ediciju odabrao je olovku kao osnovni alat, stvarajući crtež koji, kako Lupieri opisuje, „nosi jednostavnost, neposrednost i povratak korijenima“. Ručni crtež prati ideju ulja koje nije filtrirano do krajnje poliranosti, već zadržava živost i karakter svježe masline.

Za predstavljanje Cadenele Novello odabrali su galerijski prostor i to s razlogom. „Željeli smo se odmaknuti od klasičnih restoranskih predstavljanja. Htjeli smo ulju dati prostor koji omogućuje drukčiju percepciju kao proizvoda koji nosi i zanatski i vizualni aspekt. Boce se nose kući i koriste, ali etiketa ima svoju umjetničku priču. Upravo je zato Kolekcionart logičan izbor, jer oni potiču mlade ljude da započnu vlastitu art kolekciju, a i mi želimo pokazati da ulje može imati svoju umjetničku dimenziju.“

Lupieri navodi da se njihov ulazak u maslinarstvo dogodio iz osobne povezanosti s prirodom. Danas, nakon godina iskustva, jasno gledaju prema sljedećim fazama razvoja. „Trenutno planiramo izgradnju novog prostora za uljaru. Moramo je preseliti i to vidimo kao priliku za podizanje tehnološke preciznosti i stabilnosti cijelog procesa.“

Šire imanje i dalje se razvija. Nedavno je posađeno 10.000 stabala badema, što predstavlja dugoročnu investiciju i doprinos diversifikaciji gospodarstva. U planu je i novi, veći prostor za degustacije, koji bi funkcionirao i kao edukativni centar. „Želimo posjetiteljima omogućiti da ulje dožive potpuno, da nauče prepoznavati sorte, razumiju proces prerade i povežu se s pričom koja stoji iza boce.“

Brend istodobno širi prodaju i ulazi na nova tržišta. „Vjerujemo da istarsko maslinovo ulje ima još mnogo toga za ispričati svijetu. Naš je cilj predstaviti ga što većem broju ljudi, ali s istom onom dosljednošću s kojom smo krenuli.“

Na kraju zaključuje: „Sve što radimo, radimo s istom onom iskrenom strašću s kojom je posađena prva maslina. Taj nas je osjećaj vodio dosad, i vodi nas dalje.“