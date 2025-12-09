Naši Portali
TROVANJE UGLJIČNIM MONOKSIDOM

Dvoje djece se zamalo ugušilo dok su se kupali

Večernji.hr
09.12.2025.
u 12:08

Djeca su hitno prebačena u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje su pregledana i zadržana na promatranju

Brzom reakcijom majke spašen je život dvoje djece. Policija je jučer oko 21:30 dobila dojavu 31- godišnje žene iz okolice Našica da joj se djeca, u dobi od 3 i 6 godina, guše od udisanja zraka dok ih kupa. Djeca su hitno prebačena u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje su pregledana i zadržana na promatranju. 

"Na mjestu događaja očevidna ekipa PU osječko-baranjske uz asistenciju stručnih osoba za plinske sustave i dimnjake, obavila je očevid kojim je utvrđeno da su djeca otrovana ugljičnim monoksidom zbog korištenja takozvane prisilne ventilacije, odnosno kuhinjske nape. Ona je izvukla kisik iz prostora, što je dovelo do povećane koncentracije ugljičnog monoksida u kupaonici u kojoj je radio plinski bojler", priopćili su iz policije. 

Ključne riječi
djeca trovanje ugljičnim monoksidom ugljični monoksid

