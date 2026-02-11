Novo istraživanje otkrilo: Kineski auti osvajaju Europu, ali postoji caka. U jednoj državi već drže 14% tržišta

Kineski proizvođači automobila ostvarili su značajan proboj na konkurentnom europskom tržištu u 2025., no njihov tržišni udio uvelike se razlikuje od zemlje do zemlje, pokazuju podaci automobilske konzultantske tvrtke Inovev. Iako su kineske tvrtke prošle godine udvostručile svoj ukupni udio u prodaji automobila u Europi na šest posto, njihov uspjeh nije ravnomjerno raspoređen. U nekim su državama postali dominantna sila, dok u drugima i dalje predstavljaju tek manji dio tržišta, što ukazuje na složenu dinamiku prihvaćanja novih brendova diljem kontinenta.

Najveći uspjeh zabilježen je u Norveškoj, gdje su kineski automobili predstavljali gotovo 14% prodaje, što ne iznenađuje s obzirom na to da su gotovo sva novoregistrirana vozila u toj zemlji bila potpuno električna, segment u kojem Kina prednjači. Značajan rast ostvaren je i u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje su dosegnuli udio od oko 11% svih novih prodanih automobila. Sličan trend, kako pokazuju podaci koje je objavio Reuters, vidljiv je i u Španjolskoj te Italiji, gdje je njihov tržišni udio dosegnuo oko 9%, što je otprilike dvostruko više u odnosu na godinu ranije.

Tvrtke kao što su BYD, Geely Holding i Chery brzo su se proširile na glavna tržišta diljem Europe, privlačeći kupce osjetljive na cijenu s automobilima koji u nekim slučajevima koštaju i do deset tisuća eura manje od ekvivalentnih modela europskih marki. Njihova strategija temelji se na ponudi tehnološki naprednih vozila po znatno nižim cijenama, što se pokazalo kao dobitna kombinacija na tržištima gdje kupci traže najbolju vrijednost za svoj novac, a manje su vezani za tradicionalne, povijesne brendove.

Europska unija je uvela carine do 35% na električna vozila proizvedena u Kini, no čini se da to nije zaustavilo ambicije kineskih proizvođača, uključujući i nove igrače poput Changana, koji nastavljaju s lansiranjem novih modela. Ključna činjenica je da se ove carine ne odnose na modele s motorima s unutarnjim izgaranjem ili na hibridna vozila, što su kineske tvrtke vješto iskoristile kako bi zaobišle trgovinske barijere i nastavile svoju ekspanziju na europskom tlu.

Rupa u carinskim propisima najbolje se očituje na primjeru Poljske, gdje su kineski proizvođači prošle godine imali tržišni udio od 8.2%, u usporedbi s gotovo nikakvom prodajom u 2023. godini. Istraživanje je pokazalo da su gotovo dvije trećine vozila koje su kineske tvrtke prodale u Poljskoj imale motor s unutarnjim izgaranjem, čime su uspješno izbjegli visoke carine nametnute isključivo na električna vozila i tako ostvarili impresivan rast na tržištu.

Unatoč sveukupnom rastu, podaci pokazuju da se novi kineski konkurenti i dalje bore za pridobivanje povjerenja potrošača u zemljama s jakom domaćom automobilskom industrijom, poput Njemačke ili Francuske. U Njemačkoj i Slovačkoj, primjerice, njihov tržišni udio iznosio je tek nešto više od dva posto, što sugerira da su kupci u tim zemljama i dalje vjerniji domaćim i etabliranim europskim markama.

Podaci tvrtke Inovev uključuju brojke iz Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske i Norveške. Važno je napomenuti da u analizu nije uključen švedski Volvo, koji je u većinskom vlasništvu kineske tvrtke Geely. Također, Ujedinjeno Kraljevstvo do sada nije uvelo vlastite carine na automobile proizvedene u Kini, što je dodatno pridonijelo njihovom snažnom rastu na tom tržištu.