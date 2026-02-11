Na ovome vas najčešće varaju kada kupujete rabljeni auto, evo kako da izbjegnete prevarante

Kupnja rabljenog automobila često je vođena emocijama. Uzbuđenje zbog novog limenog ljubimca lako može zasjeniti razum i pretvoriti se u gorko kajanje kad se pojave prvi, obično skupi, kvarovi. Međutim, u današnje digitalno doba, nabava rabljenog vozila više nije kocka, već proces koji, ako se slijedi strukturirano, gotovo u potpunosti eliminira rizik. Jedan propušteni detalj, od curenja ulja do istrošene kočione pločice, može vas stajati tisuće eura. Upravo zato je temeljit pregled ključan.

Prije nego što uopće dogovorite susret s prodavateljem, vaš prvi korak mora biti provjera "papira" i digitalnog traga vozila. Povijest automobila je temelj svega. Korištenjem broja šasije (VIN), servisi poput onih za provjeru povijesti vozila mogu otkriti skrivene istine koje vam prodavatelj možda prešućuje: od stvarne kilometraže, koja je kod uvezenih vozila često vraćena, do evidencije o teškim sudarima i informacija je li vozilo ikada bilo ukradeno. Inzistirajte na uvidu u servisnu knjižicu, bilo digitalnu ili fizičku, jer uredni zapisi o održavanju najbolji su pokazatelj brige vlasnika. U zemljama poput Belgije već se koristi sustav Car-Pass koji bilježi kilometre pri svakom servisu, a takva praksa postaje standard u cijeloj EU. Također, provjerite podudaraju li se podaci o vlasniku u prometnoj dozvoli s osobom koja prodaje automobil kako biste izbjegli preprodavače koji se lažno predstavljaju. Od 2026. godine na snagu stupaju i strože EU uredbe koje od komercijalnih prodavatelja zahtijevaju dokaz da vozilo nije otpad, što dodatno štiti kupce.

Kada ste potvrdili da je dokumentacija uredna, slijedi detaljan vizualni pregled. Prošećite polako oko automobila i tražite suptilne znakove koji odaju njegovu prošlost. Obratite pažnju na razmake između panela karoserije, poput vrata i blatobrana; nejednaki razmaci jasan su pokazatelj da je vozilo pretrpjelo udarac i da nije kvalitetno popravljeno. Razlike u nijansi laka na različitim dijelovima također signaliziraju naknadno lakiranje. Pažljivo pregledajte sva stakla; trebala bi imati isti logotip proizvođača i godinu proizvodnje. Ako se godina na jednom staklu razlikuje, ono je vjerojatno mijenjano zbog loma ili sudara. Ne zaboravite na gume, čije neravnomjerno trošenje može ukazivati na probleme s ovjesom ili geometrijom kotača. Završni dojam daje unutrašnjost. Izlizan upravljač, sjedalo vozača ili papučice na automobilu koji na brojaču ima sumnjivo malo kilometara, poput osamdeset tisuća, gotovo su siguran znak manipulacije kilometražom.

Najvažniji dio mehaničke provjere odvija se ispod poklopca motora, i to uvijek dok je motor hladan. Inzistirajte na tome da prodavatelj ne pali automobil prije vašeg dolaska, jer hladan start najbolje otkriva nepravilnosti u radu, poput lupanja ventila, problema s ubrizgavanjem ili istrošenosti akumulatora. Svježe opran motorni prostor može izgledati primamljivo, ali često je to trik kojim se pokušavaju sakriti tragovi curenja ulja ili rashladne tekućine. Pažljivo pregledajte spojeve i potražite masne mrlje. Provjerite stanje remenja i crijeva; guma mora biti čvrsta i elastična, bez pukotina. Jedan od klasičnih testova jest provjera čepa za ulijevanje ulja. Ako na njemu primijetite bijelu, kremastu emulziju nalik majonezi, to je ozbiljan znak upozorenja koji može ukazivati na miješanje ulja i vode, što je simptom skupog kvara poput oštećene brtve glave motora.

Testna vožnja nije formalnost, već presudan dio inspekcije koji razotkriva probleme koje je nemoguće uočiti dok automobil stoji. Prije kretanja ugasite radio i pažljivo slušajte. Tijekom vožnje preko neravnina, osluškujte lupanje ili škripanje, što ukazuje na probleme s ovjesom. Zujanje koje se pojačava s brzinom može biti znak istrošenih ležajeva kotača. Obratite posebnu pozornost na rad mjenjača i kvačila; promjene brzina moraju biti glatke i tihe, bez zapinjanja ili krckanja. Kvačilo ne bi smjelo "hvatati" previsoko. Testirajte kočnice pri različitim brzinama, uključujući jedno jače kočenje na sigurnom mjestu. Automobil mora kočiti ravnomjerno, bez zanošenja u stranu, a vibracije na volanu tijekom kočenja signaliziraju istrošene diskove. Na kraju, ne zaboravite isprobati apsolutno sve prekidače i funkcije u kabini: od klima uređaja i grijanja, preko podizača prozora i infotainment sustava, do svake lampice na instrumentnoj ploči, koje se sve moraju ugasiti nakon pokretanja motora.

Koliko god bili temeljiti, laik teško može zamijeniti stručno oko i dijagnostičku opremu profesionalnog mehaničara. Ako niste sigurni u vlastitu procjenu, odvesti automobil na pregled u neovisan servis prije kupnje najbolja je odluka koju možete donijeti. Trošak od stotinjak do dvjesto eura za detaljan pregled zanemariv je u usporedbi s potencijalnim troškovima popravaka skrivenih kvarova koji mogu doseći i nekoliko tisuća eura. Mehaničar će provjeriti stanje podvozja, izmjeriti kompresiju motora, spojiti vozilo na dijagnostiku kako bi očitao eventualne greške i uočiti znakove popravaka koje vi ne biste primijetili. Svaki prodavatelj koji odbija pristanak na ovakav pregled trebao bi vam biti ogroman znak za uzbunu. Taj pregled nije samo tehnička provjera, već i moćan alat za pregovore. Ukoliko mehaničar pronađe manje nedostatke, možete tražiti smanjenje cijene ili da prodavatelj otkloni kvar prije prodaje. U konačnici, stručni pregled pruža vam mir i sigurnost da ne kupujete "mačka u vreći".