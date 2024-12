Popularna Dacia Duster prvi put u hibridnom izdanju u gradu je vrlo štedljiva

S trećom generacijom popularnog Dustera koji je na naše tržište stigao početkom ljeta iz ponude je nestao vrlo traženi 1,5 dCi dizelski motor. Kao svojevrsnu zamjenu Dacia je ponudila samopunjivi hibrid sa 140 KS, kojega smo isprobali. No, hibrid sa 140 KS dolazi samo s prednjim pogonom, pa onima koji traže 4x4 pogon ostaje kao opcija samo 1,2-litreni benzinac sa 130 KS. Početna motorizacija je i dalje 1,0 Eco-G motor uz plinsku instalaciju sa 100 KS.

Hibridni sustav u novog Daciji Duster je već dobro poznat na tržištu jer se ugrađuje u mnoge Renaultove modele, a nudi se i u Daciji Jogger. U Renault- Nissan grupi su očito pogodili s tim hibridom jer se nudi u cijelom nizu modela poput Renaultovih modela Clio, Captur, Megane Conquest i Symbioz, Nissan Jukeu i Dacijama.

I Dusteru sasvim dobro pristaje, prava je mjera za ugodnu i štedljivu vožnju. S elektrifikacijom je Duster postao ekološkiji, što je posebno bitno za gradske uvjete vožnje u kojima se hibrid snalazi odlično. Na malim brzinama vozi na struju sasvim tiho i komforan je zbog automatskog mjenjača i troši manje goriva.

Foto: Mladen Milčić









Samopunjivi hibridni sustav, takozvani full hibrid, nazvan Hybrid 140 poznat je iz Renaultovih i Nissanovih modela Clio i Megane Conquest te Juke. Temelji se na 1,6-litrenom benzinskom motoru i dva elektromotora (veći s 50 konja i manji koji ima funkciju starter-generatora) te sinergijski nudi 140 konjskih snaga te 144 Nm okretnog momenta benzinca potpomognutih s 205 Nm iz elektromotora.

Hibridni sustav Dustera pokreće poletno, pogotovo se to odnosi na start (10,1 s do stotke), a maksimalna brzina je ograničena na 160 km/h.

Inovativan dog-clutch automatski mjenjač bez spojke s više načina rada u kombinaciji sa sustavom upravljanja energijom optimizira performanse i potrošnju vozila. Osim standardnog D moda, nudi i B mod vožnje koji je prvenstveno namijenjen za gradsku vožnju i povećava regenerativno kočenje te rezultira većim povratom energije tijekom kočenja ili usporavanja. U vožnji se ne osjeća velika razlika između dva načina rada, odnosno ne osjećate ni u B modu snažnije usporavanje prilikom otpuštanja gasa, no baterija od 1,2 kWh se intenzivnije puni strujom.



Mjenjač radi glatko i dobro se slaže s benzincem i elektromotorom u gradskoj vožnji i na otvorenoj cesti, dok pri snažnijim ubrzanjima hibridni sustav zna biti bučan. Budući da mjenjač ima šest stupnjeva prijenosa, četiri stupnja prijenosa za benzinski motor i dva za elektromotor, pri snažnom pritisku na papučicu gasa, primjerice, prilikom pretjecanja, kao da na tren zastane i traži najbolju opciju, no kada prebaci u potrebnu brzinu povuče primjereno. U svakom slučaju hibridni je sustav primjereniji za one koji većinu vremena voze u gradu ili prigradskim cestama. U gradu je i potrošnja mnogo bolja, dapače odlična jer se hibridni Duster može bez problema voziti u kreni stani vožnji i ispod 5 l/100 km, dok će na autocesti pri 130 km/h to biti oko 7 l/100 km. Dizel je na autocesti komforniji i štedljiviji, no ekologija nam danas diktira trendove u Europi, a hibrid je mnogo zeleniji (prosječno 111 g/km CO2).

Hibridni Duster je od tla odignut 20,9 cm i bez obzira što dolazi samo s prednjim pogonom vrlo je iskoristiv za outdoor aktivnosti i vožnju blažim makadamskim putevima.



Foto: Mladen Milčić







Dimenzije su u odnosu na drugu generaciju ostale slične, dugačak je 434 cm, širok 181 cm, a visok 166 cm. Prtljažnik prima vrlo solidne 472 litre. Novim dizajnom je postao još privlačniji i još je više, pogotovo u testnoj Journey izvedbi istaknut outdoor imidž koji Dacija vrlo uspješno njeguje.

Duster je u cijelosti obavijen elegantnom zaštitom poput bočnih zaštita podvozja koje su povezane s lukovima blatobrana te prednjim i stražnjim odbojnicima.

I u unutrašnjosti je novi Duster napredovao, materijali su sada kvalitetniji, a tu je i novi multimedijski sustav. Serijski dolazi uz digitalnu instrumentnu ploču, a od druge razine opreme i uz 10,1" središnji dodirni multimedijski ekran. Kod Journey opreme je to uz ekran u boji i navigacijski sustav. Uporaba je jednostavna i korisnički vrlo pristupačna, a odlično radi i bežično povezivanje s Apple i Android pametnim telefonima.

Duster Hybrid 140 uz opremu Expression stoji 26.000 eura.

Journey oprema za 27.800 eura donosi između ostalog i sustav automatskih svjetala, automatski klima-uređaj, električnu parkirnu kočnicu, keyless sustav otvaranje i zatvaranje vrata, bežično punjenje telefona, zatamnjena stražnja stakla i 18" alu naplatke.